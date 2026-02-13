Хвостатые терапевты: как кошки воздействуют на здоровье хозяина

Кошки часто помогают выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях, при этом кошка должна «лечить» хозяина добровольно, принуждать ее нельзя. Об этом НСН рассказал сын художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев.

Сон с котами укрепляет иммунитет, особенно у детей, сообщил Минздрав Карелии. Также в ведомстве заявили, что сон с питомцем полезен тем, кто страдает от депрессии. Куклачев подтвердил, что кошки — отличные терапевты, которые помогают выявлять серьезные заболевания на ранней стадии.

«Я, проведя с кошками большую часть жизни, подтверждаю, что животные имеют терапевтические наклонности. Они действительно могут помогать и диагностировать разные заболевания на разных стадиях. Достаточно много реальных случаев, например, когда кошки помогали на ранних стадиях выявить болезни сердца. Когда у меня болит голова, я прихожу к животным, сажусь рядом с ними, они сами находят очаг или недомогание, сами ложатся, и это аккумулирование в себе отрицательной энергии (кстати, неизвестно, для чего она им нужна) помогает избавиться от боли. Кошки помогают людям во сне быть более спокойными, более раскрепощенными. До сих пор непонятно, каким органом кошка мурчит, но то, что эти децибелы благоприятно воздействуют на психологию человека, — действительно правда. То, что сегодня мы видим, как животные захватывают наши сердца и соцсети, говорит о многом. Кошка живет с человеком больше трех тысяч лет и очень комфортно себя чувствует, хотя не приносит человеку никаких благ, кроме отдыха, релакса и любви», — сказал Куклачев.

При этом, отметил собеседник НСН, кошка добровольно должна стать доктором для хозяина — заставлять ее нельзя.

«Ни в коем случае нельзя заставлять кошку что-то делать. Животные должны взаимодействовать с хозяином по своей воле. Только тогда терапевтический эффект возымеет действие, в противном случае ничего, кроме агрессии в свой адрес, вы не получите. Необходимо, чтобы была невидимая связь между человеком и животным. Очень многие животные спят рядом со своими хозяевами на разных частях тела, а человек должен прислушиваться к тем сигналам, которые дает кошка», — добавил он.

В заключение Куклачев пояснил, когда кошку можно допускать к детям.

«В моей практике очень много случаев, когда ребенок с самого рождения общался с кошкой, в этом не было ничего плохого. В первую очередь нужно смотреть на психологию самого животного, насколько оно коммуникабельное и спокойное. Если животное активное и даже агрессивное, то не нужно знакомить его с ребенком, если вы чувствуете, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но если животное хоть и активное, но общается с вами без агрессии, это очень хороший опыт, когда с ребенком находится рядом или спит живое существо, когда ребенок с ним играет и растет, понимая, что, кроме него, есть совершенно другой мир», — уточнил он.

