Как просверлить отверстие без дрели: три лайфхака для экстренных случаев

Иногда срочно нужно сделать отверстие, а под рукой нет подходящего сверла или дрели. В такой ситуации могут выручить простые подручные средства, уточняет автор канала «Реализатор идей».

Этот метод подойдет для тонкого металла и даже чугуна. Сначала наметьте место будущего отверстия молотком и гвоздем, чтобы саморез не соскользнул. Затем с помощью шуруповерта вкрутите в это место саморез по металлу (например, с наконечником LM — «блошку»). Если один саморез не проходит или ломается, возьмите второй, а затем третий. Чтобы расширить отверстие, можно взять саморез большего диаметра и повторить процесс.

Для тонких материалов — листового металла, жести, пластика или резины — можно использовать пробойник. Подложите под материал деревянный брусок, установите пробойник в нужную точку и ударьте по нему молотком. Это даст аккуратное и ровное отверстие без заусенцев. Существуют и специальные зенкеры-пробойники, которые сразу расширяют отверстие до нужного диаметра.

Если нужно сделать отверстие в дереве, можно изготовить сверло самостоятельно. Возьмите стальную проволоку диаметром около 6 мм, расплющите один конец молотком, а затем с помощью наждака заточите на нём режущие кромки. Полученный инструмент зажмите в патрон дрели. Сверлите с перерывами, вынимая сверло, чтобы удалить стружку.

Эти методы — экстренное решение, которое не заменит профессиональный инструмент для точных и частых работ. Они требуют аккуратности и подходят для простых задач, когда под рукой больше ничего нет. Главное — учитывать свойства материала и соблюдать осторожность.

А если во время ремонта вам понадобился шуроповерт, помните, что это настоящий бытовой швейцарский нож. Как отмечает «ГлагоL», он может стать основой для турбо-щетки, механического домкрата, дырокола и даже кухонного миксера. Но чтобы этот инструмент раскрыл весь потенциал, важно правильно подбирать биты. Например, бита PZ (Pozidriv) предназначена для желтых саморезов, а PH (Phillips) — для черных, и их путаница ведет к порче крепежа. Понимание маркировки — ключ к эффективной и экономной работе.