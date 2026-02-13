Кинолог предложил владельцам собак сводить питомцев в кино 14 февраля

Владельцы собак могут отметить 14 февраля совместным походом с питомцем в дог-френдли кафе или кинотеатр. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Мир собаководства меняется на глазах. Сегодня питомец для многих – это настоящий член семьи, любимый компаньон. И хотя мы всегда предупреждаем об опасности очеловечивания собаки, нет ничего плохого в том, чтобы посвятить этот день новым активностям и посещению дог-френдли мест, которые вы давно планировали, но откладывали», – рассказал Владимир Голубев.

По его словам, такие заведения, как дог-френдли кинотеатры, книжные магазины, арт-пространства и фитнес-клубы, позволяют не только провести время с собакой, но и способствуют ее социализации.

«Пока зима не собирается сдавать свои права, можно воспользоваться моментом и записаться на фотосессию с вашим питомцем. Многие фотографы специализируются на снимках владельцев собак. Снежные композиции, игра в снегу, забавные шапки и шарфы – все это дополнит фотосессию и сделает кадры живыми», – добавил Голубев.

Он также отметил, что для активных владельцев подойдут зимние виды спорта, а для желающих отдохнуть – поездка в дог-френдли отель.

«Более роскошный вариант для самого настоящего свидания – отправиться на все выходные за город в дог-френдли отель или глэмпинг. Многие места оборудованы бассейнами и чанами с подогревом. Свежий воздух, природа и полный релакс – идеальный вариант, чтобы сменить обстановку», – подчеркнул кинолог.

Эксперт напомнил, что при посещении общественных мест с питомцем необходимо соблюдать ряд правил: держать собаку на поводке, убирать за ней и учитывать уровень ее социализации.