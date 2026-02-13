Семь идей подарков на 14 февраля, если вы давно вместе

Романтические праздники — это не только отличная возможность заново влюбиться в своего избранника, но и головоломка: что же ему подарить. Особенно сложно приходится парам, которые вместе уже много лет. Гайды пестрят советами сходить вместе в ресторан или подарить билет на концерт, но в этих дежурных идеях не так уж много романтики. Вариантами доступных сюрпризов, которые точно удивят вторую половинку и сделают праздник более романтичным, с «Вечерней Москвой» поделился бренд-директор сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Максимилиан Маликов.

Второй первый ужин

У каждой истории любви есть начало. Как правило, это первый ужин. Спустя годы совместного быта эмоции от первых встреч забываются, а это значит, что нужно о них друг другу напомнить. Воссоздайте атмосферу первого ужина: приготовьте те же блюда и включите популярную музыку тех времен.

Совет

Во время свидания задавайте друг другу вопросы, которые обычно люди используют, чтобы узнать друг друга получше: «Чем ты любишь заниматься в свободное время?», «О чем ты мечтаешь?». Отличная возможность вспомнить, в какие черты личности этого человека вы когда-то влюбились.

Домашний фреш-бар

Неотъемлемый элемент романтики — это совместный отпуск. Если улететь куда-нибудь на острова пока не получается, можно устроить тропики дома — тем более это совсем не сложно. Музыка, под которую хочется танцевать на пляже, свежевыжатые соки, нарезанные фрукты и кокосы сами сделают свое дело.

Совет

Уделите особое внимание декору. Добавьте на стол цветы, например орхидеи, а также ароматические свечи. Подавайте напитки в красивых бокалах с фигурными трубочками. Атмосферу создают детали.

Книга-ассоциация

Часто в вихре будней у пар не находится времени выражать свои чувства. В очередной раз сказать «Я тебя люблю» можно по-разному: подарите партнеру книгу, которая у вас ассоциируется с ним, и расскажите, почему выбрали именно ее.

Совет

Подчеркните на страницах слова и фразы, которые вы бы хотели сказать своей второй половинке, или оставьте послания на полях. Так, читая книгу, ваш партнер точно будет думать о вас.

Апгрейд ежедневного ритуала

В каждой паре есть традиции: кофе в постель, просмотр сериала вечером или совместные вылазки на природу. Подарите партнеру что-то, что сделает этот маленький общий ритуал приятнее: новую кофемашину и парные чашки, пушистый плед, свечи и набор для приготовления попкорна, красивый термос для чая. А после обязательно используйте новые вещи, чтобы вместе почувствовать, как они изменили привычные действия в лучшую сторону.

Совет

Обновление обычных предметов быта поможет сказать партнеру, что вы цените совместную рутину и обращаете внимание на его привычки.

Домашнее спа

Самое прекрасное в любви — это чувствовать заботу от партнера в мелочах даже через много лет после того, как закончился конфетно-букетный период. Подарите второй половинке вечер расслабления. Для этого заранее купите бомбочки и соль для ванны, новую косметику — скрабы, лосьоны — и мягкий банный халат. Пусть вечер превратится в праздник расслабления.

Совет

Главное в этом подарке — участие. Заранее позаботьтесь о том, чтобы создать обстановку, в которой все причины для волнения ненадолго забудутся. Приглушите в ванной свет, зажгите свечи, приготовьте напитки и заранее соберите плейлист из музыки, которая сделает вечер еще более романтичным.

Новые впечатления

Парам, которые давно вместе, кажется, что им известно друг о друге все, но это не так. Другие люди познаются через совместные действия и активности. Чтобы посмотреть на партнера по-новому, нужно попробовать что-то новое. Причем не так важно, что именно это будет: урок по керамике, путешествие в новую страну или дегустация новой еды.

Совет

Купите продукты, которые вы никогда не пробовали. Устройте тематическую дегустацию, например только азиатских или индийских товаров. Пробуйте их одновременно, а потом, не сговариваясь, выставляйте новым продуктам отметки. Так вы сможете узнать, насколько совпадают ваши вкусы на новое.

Небанальный букет

В социальных сетях популярен тренд на «дофаминовые букеты»: они яркие, и в них собрано множество разных цветов. Попробуйте собрать такой же, но с большим смыслом. Выберите те цветы, которые ассоциируются с партнером. Когда будете делать сюрприз, расскажите, почему букет выглядит именно так.

Совет

При составлении букета можно руководствоваться двумя вещами: чувствами, визуальным восприятием и языком цветов. Выберите тот вариант, который вам ближе. В парах, которые вместе не первый год, особенно важно дарить осмысленные подарки: они показывают возлюбленному или возлюбленной глубину чувств, поэтому, какой бы подарок вы ни готовили, делайте это с душой.

Подробнее о том, как выбрать цветы для любимого человека, какой букет создаст нужное настроение, а каких композиций лучше избегать, «Вечерней Москве» рассказала флорист сети цветочных студий FMART by Flowwow Анна Котельникова.