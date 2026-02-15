Что подарить любимому человеку на 23 февраля или 8 Марта

Близятся праздники - 23 февраля и 8 марта, и многие начинают задумываться о подарке своей второй половинке. Но как порадовать близкого человека, если бюджет ограничен? Выход подсказали эксперты.

Какой подарок выбрать?

Как отметила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Ольга Лебединская, палитра подарков действительно зависит от бюджета.

"Если бюджет ограничен, к примеру, полутора тысячами рублей, стоит рассмотреть вариант не покупки подарка, а организации мероприятия: похода в кинотеатр, театр, посещения салона красоты", - советует эксперт.

В последнем случае это могут быть подарочные сертификаты разного номинала, включая сертификаты на парикмахерские услуги, маникюр, педикюр, наращивание ресниц и другие услуги. Есть электронный и пластиковый варианты сертификатов, доставка возможна самовывозом, курьером или на электронную почту.

Ориентируясь на данные Росстата, доцент назвала и бюджетные вещественные подарки на 23 февраля и 8 марта.

Например, можно приобрести набор декоративной косметики (от 760 рублей), традиционные средства по уходу за волосами и кожей (от 800 рублей), адвент-календарь (от 300 рублей). Хорошим вариантом будет запись "живых фотографий" на флеш-накопитель (от 990 рублей); пригодится и подарочный сертификат в любимый магазин.

"Любимому мужчине можно подарить часы, потратив от 3180 рублей, или ремень - от 1180 рублей", - порекомендовала эксперт.

Сэкономить на подарке близкому человеку можно, но лучше делать это с осторожностью, отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Главное - учесть интересы и желания вашей второй половинки, что ценится гораздо выше, чем дороговизна.

Иногда даже достаточно приготовить любимому человеку вкусный ужин, украсив интерьер квартиры фотографиями с лучшими моментами вашей совместной жизни.

"Поход в театр или кино, в океанариум, мини-путешествие с мастер классом по лепке из глины, написанию картин и так далее - все это подойдет для подарка как на 23 февраля, так и на 8 марта", - продолжает Петр Щербаченко.

Еще одним вариантом подарка может быть массаж. Средняя стоимость классического общего массажа (60-90 минут) составляет около 2000-5000 рублей, в зависимости от региона, места проведения и профессионализма мастера массажа, добавляет эксперт.

Вариантами подарков для мужчин могут стать: пауэрбанк, термокружка, аксессуары для туризма, охоты или рыбалки (на такой подарок можно потратить до 1,5 тысячи рублей). Обойдутся подороже - сертификат на мастер-класс по стрельбе из лука (или кулинарный), беспроводные наушники, качественный ремень, портмоне, удочка.

Бюджетным подарком для женщины может стать букет цветов с шоколадным набором, этот вариант к тому же самый беспроигрышный, а также флешка в красивой упаковке (порядка двух тысяч рублей). Кроме того, можно вручить любимой сертификат на массаж или фотосессию, абонемент на йогу или банально - набор косметики (от двух тысяч рублей).

Что лучше не дарить?

Худшими подарками на мужской праздник будут носки и дешевые наборы для бритья, такие презенты слишком банальны и вряд ли вызовут положительные эмоции, объясняет Петр Щербаченко.

Девушкам лучше не дарить шампуни и гели для душа из супермаркета. Более уместны качественные уходовые средства, но они стоят значительно дороже.

Также нельзя забывать, что на крема, шампуни, гели может быть аллергия. Прежде чем делать такой подарок, уточните этот момент.

Сколько россияне потратят на подарки?

Петр Щербаченко отмечает, что на подарки друг другу мужчины и женщины потратят в среднем порядка трех-пяти тысяч рублей, причем презенты прекрасной половине человечества, как правило, бывают дороже.

При выборе подарка важна золотая середина, говорит эксперт.

Не стоит делать слишком дорогой презент, это вызовет у близкого человека чувство неловкости и ощущение, что он должен подарить что-то не менее ценное в ответ.

Ну, а вызывающе дешевый подарок будет свидетельствовать о формальном подходе и нежелании порадовать.

Экономить на таких вещах тоже надо уметь, для этого существует несколько приемов, указывает собеседник.

Например, покупку лучше планировать заранее. При выборе подарка стоит обратить внимание на кэшбеки и акции компаний, которые помогут снизить стоимость презента.

Можно подарить одну дорогую вещь от компании друзей или от нескольких членов семьи.

Еще один хороший вариант - подарить близкому человеку винтажную вещь, которая выглядит дорого, резюмирует Петр Щербаченко.