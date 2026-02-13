Дизайнер дал советы, как украсить дом к Масленице

На Масленицу стоит уделить особое внимание убранству обеденного стола и всей квартиры. Однако важно помнить, что декор не должен перетягивать на себя все внимание в праздник. Об этом Life.ru рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Специалист посоветовала отдать предпочтение вещам ярких и сочных цветов, которые ассоциируются с пробуждением природы. Рекомендуется накрыть стол скатертью их хлопка или льна, добавив салфетки в тон или сделав их акцентным элементом. В центре можно разместить небольшие композиции из веток или первоцветов.

По словам дизайнера, в традиционный русский праздник стоит привнести в интерьер национальный колорит. Для этого можно использовать посуду, предметы декора или текстиль с орнаментами и выделками, относящимися к народным промыслам.

«Гжель, палех, вологодское кружево, — все это не только добавит праздничной атмосферы в интерьер, но и придаст ему актуальность», — отметила эксперт.

Она добавил, что подчеркнуть наступление весны также можно с помощью смены домашнего текстиля. Рекомендуется заменить шторы, декоративные наволочки и скатерти на изделия из натуральных тканей ярких оттенков, например, желтого или горчичного.

Помимо этого, атмосферу Масленицы подчеркнут декоративные элементы с природными принтами.

До этого Кузнецова говорила, что обновить и освежить домашний интерьер к весне без капитального ремонта помогут простые приемы, такие как перестановка и расхламление. По словам эксперта, оживить пространство также помогут растения или композиции из цветов.