Семь способов укрыть малинник

Малина — растение капризное. Ее корни сидят глубоко всего на 20-30 см, поэтому любая засуха, сорняки или резкий мороз бьют по урожаю. Мульчирование для нее — не просто декор, а страховка от стресса, уверяет автор канала «Сделай сам».

Чем лучше укрывать малинник?

Органика — лучший выбор: она не только защищает, но и превращается в удобрение. Солома и сено — самый популярный вариант. Кладем слой в 10 см — это и влагу удержит, и сорнякам пробиться не даст. Главное, следите, чтобы в соломе не было семян, иначе вместо чистых грядок получите поле пшеницы. Опилки хорошо рыхлят землю. Но есть нюанс: лучше брать перепревшие. Свежие опилки активно вытягивают азот, который так нужен малине весной. Хвойные опилки к тому же отлично подкисляют почву. Изредка их нужно ворошить, чтобы не превратились в плотную корку. Щепа и кора выглядят эстетично, служат долго и не дают земле уплотняться. Слой в 7-10 см — идеальный «панцирь» для корней. Да, для больших плантаций это дороговато, но для частного сада — один из самых надежных способов. Компост и перегной — это «два в одном»: и защита, и мощная подкормка. Хватит и 5 см. Важно, чтобы компост был зрелым, иначе он сам станет источником сорняков. Часто садоводы хитрят: вниз кладут компост, а сверху прикрывают его соломой. Торф — хорошо держит воду и дает нужную малине кислотность. Но за ним нужен глаз да глаз: сухой торф может «схватиться» коркой, поэтому его лучше смешивать с другими материалами. Для тех, кто не хочет возиться с органикой, есть черный агротекстиль. С ним о сорняках можно забыть навсегда, а ягода всегда будет чистой. Но помните: почву он не питает, а в сильную жару может ее перегреть.

Мульчируем весной, когда земля уже прогрелась, но еще напитана влагой. Перед этим обязательно пропалываем, поливаем и слегка рыхлим грядку. Не валите мульчу вплотную к стеблям. Оставьте 5-10 см свободного пространства у основания, чтобы корневая шейка не начала гнить. Осенью легкую органику убирать не нужно — просто досыпьте свежий слой для тепла. К весне нижняя часть перепреет, вы заделаете ее в почву при рыхлении, и цикл начнется заново.

«ГлагоL» напоминает, что малина не терпит конкуренции. Ей нужно солнце, лёгкая почва и ни капли застоя воды. Но даже при идеальном уходе урожай может отсутствовать, если рядом посажена клубника. У них общий враг — долгоносик, общая болезнь — серая гниль, и общая проблема — борьба за питание. К тому же усы клубники и корневые отпрыски малины переплетаются, превращая грядку в поле битвы.