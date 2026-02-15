Как скандинавский стиль дизайна спальни может повлиять на сон
Качество сна напрямую зависит от того, как мы обустраиваем спальню. Ключом к здоровому сну может стать минималистский стиль скандинавского дизайна. Это больше, чем очередной тренд — это стиль жизни, при котором ценится простота и функциональность. Применяя скандинавские методы организации пространства в доме, вы можете превратить свою спальню в убежище для безмятежного сна.
Факторы окружающей среды играют важную роль во влиянии на настроение и сон, и в скандинавских пространствах есть что–то такое – минималистичное, с чистыми линиями и редкими, но сочными текстурами, — что манит обещанием спокойствия. Рассказываем, как обустроить спальню, используя скандинавские приемы, чтобы создать атмосферу, способствующую отдыху и здоровому сну.
Создайте спокойное и упорядоченное пространство
«Опрятная и хорошо организованная комната — ключ к умиротворению души. Это не только позволяет комнате выглядеть наиболее приятно, но и снижает стресс и тревогу, прокладывая путь к лучшему сну», — говорит Джорджина Росс, дизайнер интерьера.
Инвестируйте в умные решения для хранения вещей в спальнях, чтобы поддерживать порядок и размещать их в стратегически важных местах, где они не будут создавать визуального беспорядка. Это могут быть ящики под кроватью, пуфики с отделениями для хранения вещей или настенные стеллажи, чтобы освободить больше места. Вы также могли бы пометить все ящики, полки и контейнеры, чтобы было легче находить предметы.
Максимальное освещение
В скандинавских странах долгие темные зимы привели к пониманию важности естественного освещения. Чтобы максимально использовать дневной свет, повесьте прозрачные шторы, пропускающие естественный свет.
Хотя естественное освещение в течение дня является приоритетом, также важно правильно управлять освещением, чтобы регулировать свой сон. Использование плотных штор для защиты от света летом и естественного освещения зимой отрегулирует ваши циркадные ритмы, улучшив цикл «сон-бодрствование».
Кроме того, искусственное освещение в спальне должно быть мягким и рассеянным, чтобы создать теплую и привлекательную атмосферу. Замените резкое верхнее освещение многоуровневыми вариантами с регулируемой яркостью, чтобы усилить расслабляющее настроение. Самый благоприятная цветовая температура для комфортного нахождения в доме — 3000 К. Для «релакса» можно убавлять температуру до 1800 К.
Постельное белье
В скандинавском дизайне предпочтение отдается высококачественным материалам, поэтому рекомендуется инвестировать в высококачественное постельное белье и удобный матрас. Тактильные ощущения существенно влияют на сон, поэтому стоит отдать предпочтение дышащим натуральным тканям, которые обеспечивают максимальный комфорт.
Кроме того, если вы спите в одной кровати с партнером, подумайте о том, чтобы использовать скандинавский метод сна с использованием отдельных одеял — когда вы меняете двуспальное одеяло на два односпальных, для обеспечения спокойного сна.
«Спать с кем-то в одной кровати и делить с ним одеяло может сократить количество сна на 30%», — объясняет Элисон Джонс, эксперт по сну.
Это помогает изолировать движения, регулировать температуру и обеспечивает индивидуальный комфорт, что приводит к менее беспокойному и более восстанавливающему сну.
Выбирайте спокойную цветовую палитру
Эксперты отдают предпочтение светлым, нейтральным цветам для стен, мебели и декора, чтобы создать ощущение открытости и спокойствия. Чем менее насыщена цветовая палитра для спальни, тем более безмятежным будет пространство. Но и темной отделки стен и потолка бояться не стоит — в темных спальнях легче уснуть. А если вы практикуете дневной сон, то можно повесить в комнате шторы-блэкаут.
Какие элементы декора добавить
- Зеркало — важный элемент поддержания интимной атмосферы в спальне. Можно установить отдельное зеркало перед кроватью или сделать зеркальной дверцу шкафа. При необходимости можно выбрать затемненное зеркало, которое уменьшит искажение пространства и не будет слишком четко отражать окружающие предметы.
- Искусство вместо телевизора. Врачи не рекомендуют смотреть телевизор перед сном. Вместо этого, можно повесить на стену произведения искусства, которые приносят вам радость и вызывают приятные эмоции. Лежа на кровати и смотря на эти картины, вы расслабитесь и погрузитесь в спокойный сон.
- Микроклимат в комнате. Аромадиффузоры и спреи с ароматическими маслами могут быть полезны не только для сна, но и для здоровья. Используйте их в зависимости от целей и настроения: успокаивающая лаванда, бодрящие цитрусовые или укрепляющая иммунную систему смесь масел апельсина, корицы, эвкалипта и розмарина.
- Живые растения. 1 — это чистый воздух, 2 — живая зелень способствует психологическому спокойствию.
- Ковер на полу. Позаботьтесь о своем комфорте — вставать по утрам приятнее на мягкий коврик, чем на холодный и твердый пол.