Почему поликарбонат на теплице больше не держит зиму и чем его заменить

Через три года теплица автора канала «Большое сердце» снова не выдержала зимы, хотя она была мягкой: снега почти не было, сильных морозов тоже. Поликарбонат лопнул сначала с одной стороны, потом трещина пошла по центру. Ранее хозяин уже строил две теплицы: одна прослужила всего два сезона, первая, которую он строил «на века», тоже не выдержала.

В магазине продавец уверял, что поликарбонат держит снег, солнце и прослужит 15 лет. Листы выглядели гладкими и прочными, но на деле их свойства часто не соответствовали заявленным: толщина была меньше, вес — на треть меньше нормы.

У соседа Генки, который считается опытным в этом деле, крыша теплицы из «усиленного» поликарбоната за 32 тысячи рублей после небольшого града оказалась вся в дырках — насчитали сорок три пробоины. Ранее поликарбонат был прочным. В начале 2000-х польский лист стоял десятилетиями без проблем, а сейчас похожие листы через пару зим трескаются из-за замены европейских фильтров китайскими аналогами.

Стоимость современных листов поликарбоната составляет 8–10 тысяч рублей за лист. Чтобы закрыть крышу, нужно несколько листов, крепеж, доставка — всего около 30 тысяч, а вся теплица обходится почти в 60 тысяч рублей.

В качестве альтернативы используется многослойная пленка с защитой от ультрафиолета. Она прочная, в четыре раза дешевле поликарбоната и служит несколько сезонов. Порвалась — заменяют кусок за несколько минут. Зимой ее можно снять, трещин не образуется, при правильном проветривании тепло удерживается почти так же, как в поликарбонатной теплице.

«ГлагоL» напоминает, что выбор теплицы — это всегда компромисс между ценой и реальными условиями. Производители обещают десятилетия службы, а через два сезона каркас «играет», поликарбонат желтеет, а торцевые планки рассыпаются в труху. Почему? Потому что заявленные 1,2 мм металла на деле оказываются 0,5, а «пять ребер жесткости» — просто маркетинговый свист. Опытные дачники знают: толщина поликарбоната — не главное, важнее плотность и наличие поперечных перемычек.