Как спасти рассаду в разгар зимы

Если хотите, чтобы сад благоухал уже к началу лета, откладывать семена в долгий ящик нельзя. У некоторых цветов путь от первых «петелек» до полноценного бутона занимает добрых полгода. Промедлите пару недель сейчас — и увидите всю красоту только в конце августа, когда ночи станут холодными и будет уже не до прогулок по саду, уверяет автор канала «С грядки — к столу».

Кто у нас в списке «тугодумов»?

Эустома (Лизиантус). Главная королева выдержки. Если посеете сейчас и увидите, что она два месяца сидит без движения — не паникуйте. Она не ленится, она в это время усердно качает корни, ей пока не до листьев.

Гвоздика Шабо. Этой барышне нужно пять месяцев форы. Только январский посев дает нам шанс на цветы в начале июня.

Клубневая бегония. Сеем прямо сейчас, чтобы к моменту высадки в сад у вас был уже крепкий, нагулявший массу клубень.

Многолетники «через холодильник». Примула, аквилегия, лаванда — ребятам нужна стратификация (имитация зимы). Без встряски в холодильнике (пару недель на влажных дисках в зип-пакете) они могут просто не проснуться.

Петуния, лобелия, виола и вербена тоже обожают ранний старт. Это любимцы для кашпо.

Солнце в январе — гость редкий, поэтому без мощной фитолампы (досвечиваем по 12-14 часов) ваши сеянцы мигом вытянутся в «ниточки» и просто лягут.

Второй враг — коварная «черная ножка». Чтобы ее не спровоцировать, забудьте про обычную лейку. Возьмите шприц или спринцовку: поливайте строго между ростками, чтобы вода не касалась нежных листиков. И как только увидите пару настоящих листьев — сразу по стаканам! В тесноте корни замирают, и все развитие встает на паузу.

Хитрость для тех, кто хочет сэкономить на петунии: не нужно скупать семена пачками. Посейте несколько штук в январе, а когда кустики подрастут — просто срежьте верхушки и поставьте в воду или легкий грунт. К маю такие черенки догонят «маму», и у вас будет целая армия отличной рассады абсолютно бесплатно.

По словам «ГлагоLа», скорая весна — время стратегических решений. Можно каждую неделю лить в рассаду стимуляторы, ловить баланс между «жирует» и «чахнет», или просто добавить в грунт при посадке щепотку лаврового листа. И забыть о подкормках до самой высадки. А освободившееся время и подоконники отдать бархатцам. Их не надо пикировать, если сеять по сортам, они всходят за три дня и прощают даже поздний посев. И к маю у вас будет не только мощная рассада перцев, но и огненная дорожка вдоль грядок.