Как защитить дачу от таяния снега и когда пора начинать

В столичном регионе за эту зиму выпало рекордное количество осадков. Скоро весна, а вместе с ней придут и оттепели. Как защитить дачу от таяния снега, когда и какие меры необходимо предпринять, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

© Вечерняя Москва

Считается, что для начала паводка и подтоплений среднесуточная температура воздуха должна достичь отметки плюс 5 градусов и держаться в регионе не менее пяти дней. Однако некоторые меры по защите участка от тающего снега можно предпринять уже в преддверии этого потепления, рассказала член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.

«Уже сейчас можно утоптать снег вокруг кустов и деревьев — для них это будет полезно. Таким образом раньше запасали влагу, потому что чем плотнее слой снега, тем лучше она сохраняется. К цветникам эта рекомендация не относится: для них лучше подходит рыхлый, а не плотный и утоптанный снег», — отметила эксперт.

Справиться с возможным подтоплением участков обычно помогают дренажные системы. Но они не смогут работать в морозы и в не оттаявшей до конца земле, предупредила специалист.

«В этом случае нужно сделать отводные каналы, чтобы вода стекала и не стояла на месте. Но на самом деле, если земля не сильно замерзшая и влага будет поступать в нее, это же хорошо. Растения скажут спасибо», — заверила собеседница «ВМ».

Большое количество снега, которое выпало за последние месяцы в Москве и области, не так уж и плохо, считает эксперт.

«Это точно положительно скажется на деревьях. Мы поливаем их в саду, но те, что растут сами по себе в дикой природе, полива не получают. Для природы такое обилие снега — это компенсация наших засушливых лет и сухой осени с малым количеством осадков», — пояснила Жашкова.

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин в беседе с «Вечерней Москвой» отметил: чтобы не переживать о таянии снега по весне, нужно строить дачу на возвышении.

«Те дома, которые уже находятся в низинах, все равно "попадают"», — подчеркнул он.

Очистить участок от избытков снега можно не только самостоятельно, но и с помощью специалистов. Как это сделать и почему важно правильно утилизировать снег, разбиралась «Вечерняя Москва».