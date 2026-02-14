Сантехник дал советы, как сделать унитаз белоснежным за 15 минут

Хотите, чтобы унитаз всегда выглядел как новенький, но тратить на уборку полдня нет желания? Профессионалы сантехники знают: правильный уход не только спасает от налета и ржавчины, но и продлевает жизнь оборудованию. И для этого необязательно заливать ванную агрессивной химией.

© Freepik

Самый очевидный вариант — хлорный отбеливатель. Он и белизну возвращает, и бактерии убивает. Четверть стакана вылили в чашу, щеткой размазали по стенкам, оставили на 15 минут и смыли. Способ рабочий, но есть нюанс. Отбеливатель пахнет так, что глаза слезятся, и со старыми отложениями он часто не справляется. Для застарелого налета нужно что-то помощнее.

Например, сода с уксусом. Это классика жанра. Засыпали полчашки соды, залили полчашки уксуса, подождали, пока смесь перестанет шипеть, почистили ершиком и смыли. Уксус отлично разъедает известковый камень и убирает запахи. А сода работает как мягкий абразив.

Если вода в кране жесткая, без кислотных средств не обойтись. В магазинах полно химии на основе соляной или щавелевой кислоты. Они реально съедают ржавчину и минеральные отложения, даже самые стойкие. Но работать с ними надо аккуратно: перчатки на руки, окна нараспашку. Нанесли, подержали минут 15, смыли. Результат будет, но дышать этой гадостью не очень приятно.

А теперь самое интересное. Есть мега-метод, который не требует ни трения, ни едких запахов, ни ведер химии. Все, что нужно — обычная лимонная кислота, которая продается в любом магазине за копейки. Берете один-два пакетика, засыпаете порошок прямо в унитаз, стараясь распределить по стенкам. И оставляете на ночь. Утром просто проходитесь ершиком и смываете. Вода сольется, а перед вами будет идеально белая поверхность. Лимонка отлично растворяет налет, при этом не портит сантехнику и не воняет. Самый экологичный и простой способ.

Какой бы метод ни выбрали, главное — регулярность. Если запустить унитаз до состояния пещеры первобытного человека, даже кислота может не спасти. А так — раз в неделю прошелся, и порядок.

В унитаз ни в коем случае нельзя смывать остатки супа или влажные салфетки. Остывшее масло прилипает к стенкам труб, а затем на нее налипают любые частицы. Такой слой потом очень тяжело промыть.