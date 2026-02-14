Полезные подарки для ремонта на 23 февраля

Приближается один из самых мужественных праздников года — День Защитника Отечества, который традиционно выпадает на 23 февраля. В этот праздник принято сохранять память обо всех воинских подвигах и истории государства. Изначально 23 февраля поздравляли только мужчин, которые имели отношение к военной службе.

Постепенно границы размылись, сейчас принято поздравлять всех мужчин и дарить подарки. Кстати, о подарках. Если вы все еще думаете, что подарить своему защитнику, мы предлагаем обратить внимание на инструменты для ремонта. И нужно, и не стандартные носки и пеной для бритья.

Молоток

Мало кто покупает новый молоток без острой необходимости. В большинстве квартир до сих пор лежат старые инструменты, порой доставшиеся еще от дедов и прадедов. Обычно люди не задумываются о замене, пока старый молоток окончательно не выйдет из строя. А ведь именно от состояния инструмента зависит безопасность — случайно отлетевшая головка может причинить травму. Поэтому задумайтесь о покупке нового молотка, особенно если старый выглядит так, будто пережил ни одну войну и забил не один миллион гвоздей.

Лазерная рулетка

Инструмент, который экономит время и позволяет измерять расстояния с высокой точностью. Она незаменима при ремонте квартиры, планировке мебели или строительных работах. С помощью лазерной рулетки не нужно ползать на карачках и записывать измерения — она все делает сама. Достаточно только кнопку нажать. Справится даже ребенок. Но приготовьтесь, что первое время мужчина будет мерить вообще все. Все-таки как такую игрушку не использовать развлечения ради.

Дрель-шуруповерт

Один из самых универсальных инструментов для дома, который должен быть у каждого мужчины. Дрель-шуроповерт позволяет сверлить отверстия в дереве, гипсокартоне, металле и одновременно выполнять работу с крепежом. Инструмент особенно полезен для сборки мебели, установки полок или ремонта сантехники. Компактные модели с аккумулятором делают работу мобильной, регулируемый крутящий момент защищает материалы от повреждений.

Строительный степлер

Компактный инструмент, который значительно ускоряет крепление различных материалов. Он позволяет закреплять кабели, ткань, пленку или обивку мебели без лишних усилий. Для мужчин, которые занимаются ремонтом или отделкой, степлер станет незаменимым аксессуаром. Да и для мужчин, которые не занимаются ремонтом, тоже лишним не будет. Степлер удобен в работе и не занимает много места в ящике с инструментами.

Сверхпрочные перчатки для строительных и ремонтных работ

Даже опытные мастера нет-нет, да и ударят молотком по пальцу, порежутся или просверлят себе ноготь. Надежные перчатки с усиленной ладонью и пальцами защищают руки от всех подобных неприятностей. Обеспечивают уверенный хват инструмента и материалов, что особенно важно при работе с электроинструментом или при ручной обработке металла и дерева. Только не берите совсем уж недорогие модели, от них вряд ли будет большая польза.

Мультиметр

Инструмент для проверки напряжения, тока и сопротивления в электропроводке и бытовой технике. Позволяет быстро выявлять неисправности и контролировать состояние приборов, что делает его важным аксессуаром для домашнего мастера. Особенно, если мужчина увлекается электрикой или строит дом. Мультиметр полезен как в ремонте квартиры, так и в работе с автомобилем или электрическими устройствами. Подарок практичный и довольно необычный.

Мультитул

Эдакое устройство 1000 в 1. Объединяет в одном корпусе несколько инструментов: нож, плоскогубцы, отвертки, пилу и другие инструменты, необходимые для ремонта. Несмотря на многофункциональность, мультитул достаточно компактный, поэтому прекрасно помещается в карман или ящик для инструментов. Всегда будет под рукой при необходимости что-то подрезать, закрепить или починить.

Реноватор

Инструмент для точной работы в ограниченном пространстве. Он позволяет резать, шлифовать, скоблить и выполнять работы там, где обычный инструмент не справляется. Реноватор незаменим при отделке мебели, ремонте стен, работе с деревом или пластиком. Лучше всего покупать девайс, который работает от аккумулятора — так им работать еще удобнее.

Реверсивная отвертка

Облегчает работу с крепежом: закручивание и выкручивание шурупов занимает меньше времени и требует меньше усилий. Реверсивная отвертка компактна, проста в использовании и подходит как для ремонта мебели, так и для обслуживания бытовой техники. Инструмент станет полезным дополнением к любому набору инструментов. В сравнении с обычной отверткой, реверсивная обеспечивает непрерывное закручивание и откручивание винтов без перехвата. У — удобно.

Многофункциональная лопата

Почти ничего общего с обычными лопатами она не имеет. Поэтому и именуется многофункциональной. С ней можно отправиться куда угодно и вылезти из любых неприятностей. Многофункциональная лопата может модифицироваться в косу или топорик, использоваться для копания, вырубки, расчистки. Ищите модели, в комплекте к которым идут дополнительные аксессуары, например, фонарик, огниво, различные насадки и наконечники.