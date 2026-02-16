Эксперт рассказал, какая бытовая техника может приводить к пожарам

Обычные бытовые приборы, такие как электрообогреватели, зарядки или гирлянды, нередко становятся причиной пожаров и поражений электрическим током, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» руководитель и инженер-электрик электролаборатории «Лабэнергосистем» Владислав Пулатов.

© Lenta.ru

«Основные причины пожаров и поражений током — скрытый брак техники, неправильная эксплуатация и отсутствие комплексной защиты в электрощите, — рассказал Пулатов. — Особо опасные устройства — сетевые фильтры, мощные электрообогреватели, техника с нагревательными элементами и дешевая контрафактная продукция вроде зарядок или гирлянд».

Чаще всего, по словам электрика, проблемы начинаются с сетевых фильтров, которые многие ошибочно используют вместо розетки — если подключить к ним мощную нагрузку или сразу много приборов, кабель начинает перегреваться, а изоляция — плавиться.