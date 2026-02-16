Пять самых популярных пород кошек у россиян

Фелинолог Людмила Макарова рассказала RT, какие породы кошек наиболее популярны сейчас у любителей этих животных, какие у питомцев особенности содержания, а также сколько стоит сейчас породистый котёнок. Со своей стороны, ветеринар Михаил Шеляков сообщил RT, что на приём к нему чаще всего приносят беспородных животных, и рассказал, каких животных наиболее охотно разбирают в питомниках для бездомных котов.

© РИА Новости

Фелинолог Людмила Макарова назвала RT пять наиболее популярных сегодня в России пород кошек: бурманская, русская голубая, сибирская, бобтейл, девон-рекс.

Бурма, или бурманская кошка

Бурманская порода относится к типу короткошёрстных кошек. Их отличает характерный окрас в оттенках коричневого цвета, жёлтые глаза, мускулистое и крепкое тело. Эти животные ласковы, игривы, привязаны к человеку, дружелюбны по отношению к другим кошкам в доме и даже к собакам.

Вывел породу заводчик сиамских кошек Джозеф Томпсон в 1930-х годах. Ему в подарок привезли кота шоколадного окраса с западного побережья Бирмы. Томпсон скрестил его с одной из своих сиамских кошек, выбрав животное также с тёмно-коричневыми отметинами. Их потомство и стало первыми представителями новой бурманской породы.

Официально порода была признана только в 1957 году.

Русская голубая кошка

Русская голубая кошка тоже короткошёрстная. Окрас у неё однотонный, серо-голубой, а глаза — зелёные. Порода известна с XIX века. И хотя выведена она в Англии, родоначальником её были кошки из Архангельска. В 1893 году английская заводчица Карен Кокс вывезла пару голубых котят, с которых и начала разведение породы. Русские голубые кошки сразу полюбились европейцам за отличные качества крысоловов, за необычный окрас и нежную, словно плюшевую шерсть.

Во время Второй мировой войны порода чуть было не исчезла. Потребовались усилия селекционеров, чтобы её восстановить.

В 1980-е годы к этой породе возник интерес в СССР. Большинство заводчиков использовали местных фенотипичных короткошёрстных кошек голубого окраса, которых скрещивали с русскими голубыми котами, привезёнными из других стран.

Голубые русские кошки послушны и тактичны, не склонны к мстительности и вредности, хорошо приспособлены к семейной жизни. Ласковы со взрослыми, игривы с детьми. Специалисты отмечают, что представители этой породы редко выпускают когти, особенно если ничто им не угрожает. Но вот в одном доме с собакой уживаются с трудом.

Сибирская кошка

Сибирская — одна из самых известных российских пород домашних кошек. Достоверных сведений о её происхождении нет. В международный реестр её внесли в 1990-е годы.

Кошек отличает плотное телосложение и великолепная шерсть с густым подшёрстком. Животных этой породы украшает меховой «воротник» на груди, «штанишки» на задних конечностях и пышный хвост.

Окрас у сибирских кошек радует разнообразием, а глаза имеют различные оттенки жёлтого или зелёного цвета. У белых представителей породы могут быть голубые глаза.

По характеру сибиряки полны достоинства и невозмутимости. Преданы хозяевам, но редко бывают навязчивы. Они чувствуют себя хозяевами на своей территории и с недоверием относятся к появлению чужаков. Делить свой дом с другими животными они не любят.

Сибирские коты любят охотиться. И вполне могут принести хозяину мышь или птицу. А в квартире будут охотно играть с игрушечной добычей.

Кошки породы бобтейл

Есть несколько видов бобтейлов. Всех их отличает короткий хвост, который похож на помпон. У нас наиболее популярен карельский бобтейл.

Шерсть у этих кошек короткая или средней длины, густая, с подшёрстком, самых разнообразных расцветок и рисунков.

Бобтейлы, особенно «карелы», сохранили характер своих диких предков и никогда не бывают навязчивы. И не любят, когда их беспокоят по пустякам. Зато прекрасно переносят одиночество.

В дикой природе эти кошки жили прайдами, поэтому легко уживаются с сородичами и даже с собаками.

Кошки породы девон-рекс

Короткошёрстные кошки породы девон-рекс имеют голову в форме «сердечка». Ещё одна отличительная черта этих животных — характерная волна, идущая по шерсти, особенно на спине. У них широкие скулы и большие уши.

По характеру они похожи на собаку: готовы всюду следовать за хозяином и с трудом переносят разлуку и одиночество.

Девон-рексы легко находят общий язык и с гостями в доме, и с другими животными. Поэтому, чтобы кот не скучал, ему можно сразу завести напарника.

Сколько стоит породистый кот

Как пояснила в беседе с RT Людмила Макарова, стоимость породистого котёнка определяется прежде всего его родословной.

«Чем более породистые предки, тем выше стоимость. Если взять животных, которые рождены от родителей, получивших чемпионские звания на выставках, то цена такого котёнка, независимо от породы, будет составлять от 50 тыс. рублей», — сказала фелинолог.

Она также отметила, что зачастую цена определяется тем, насколько опытен в продажах заводчик и насколько заинтересован в покупке потенциальный хозяин животного.

«Всё зависит от того, как заводчик умеет продать. Это рынок. Есть люди, которые владеют хорошими животными, но продавать не умеют и зачастую отдают за смешные деньги. А есть люди, которые вам продадут валенки в пустыне Сахара», — подчеркнула Людмила Макарова.

Самый кошачий край

По данным исследования, проведённого Global Pet Ownership Survey, FEDIAF European Facts & Figures (2025) и TGM Global Pet Care Report, больше всего котов живёт у россиян: у 59% граждан нашей страны есть в доме хотя бы один кот.

Ветеринар Михаил Шеляков считает, что самыми популярными в России являются беспородные коты.

«Наибольшее количество животных, которые попадают к нам на приём, — это бездомные кошки из приютов. Сейчас тенденция такая: давать дом, подарить новую жизнь — и мы это поддерживаем. Когда нас спрашивают, какая кошка самая умная, самая сообразительная и так далее, мы говорим, что нет преданнее кошки, которой подарили дом. Они умные, потому что глупые на улице не выживают», — рассказал в беседе с RT ветеринар.

Но у беспородных кошек тоже есть свой рейтинг, по которому люди выбирают себе животных, отметил Шеляков.