Названы убивающие романтику ошибки в интерьере

Создание романтической обстановки требует внимания к деталям интерьера и освещения. Об этом напомнила светодизайнер компании Arlight Анна Ильчук.

© Вечерняя Москва

Верхний свет следует заменить мягким, рассеянным светом теплых оттенков, создающим уют и располагающим к близости. Несколько источников света разнообразят пространство, создавая приятную игру теней.

«Не стоит ограничиваться одним источником света. Только верхний свет или, например, один торшер делает пространство плоским. А несколько источников света добавляют глубину и объем, создают определенную атмосферу», — добавила специалист.

Она также обратила внимание на важность тактильных ощущений: натуральные ткани, подушки и ковры усиливают чувство комфорта и безопасности. Особое значение имеет свежий воздух, комфортная температура и тонкий приятный аромат эфирных масел.

Чрезмерный беспорядок вызывает дискомфорт, однако стерильность воспринимается как холодная и безличная среда. Интерьер с приглушенными цветами и индивидуальными памятными предметами помогает создать атмосферу доверия и интимности. Создание гармоничной среды способствует естественному возникновению чувства близости и взаимопониманию партнеров, сообщает Life.ru.

Ранее сексолог Ксения Васильева рассказала «Вечерней Москве» о научной концепции, которая дает четкое понятие психологии любви.