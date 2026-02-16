Стоит ли переплачивать за шелковые наволочки

Столетиями текстиль из шелка воспринимали как эстетический бонус к спальне и показатель статуса, а сейчас к шелковым наволочкам и полотенцам относятся как к полноценному бьюти-инструменту.

© Freepik

Причина проста: контакт кожи и волос с тканью длится часы, и от качества этой ткани зависит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Да и на второй тоже. Разбираемся, что именно дает шелковая наволочка и кому она действительно может быть нужна.

Меньше трения — меньше повреждений

Главное отличие шелка от хлопка — гладкость волокна. Хлопковая ткань имеет шероховатую структуру, она буквально цепляет кутикулу волоса и верхний слой кожи. За ночь это дает невидимые, но вполне ощутимые микроповреждения: волосы путаются, ломаются, пушатся, особенно если они окрашенные, пористые или кудрявые.

Шелк же скользит. Волосы не застревают в волокнах, не электризуются, меньше трутся о поверхность. За счет этого сохраняется гладкость укладки, концы меньше секутся, а утром нет «восхитительного» ощущения гнезда на голове.

Сохранение влаги

Хлопок хорошо впитывает — и в этом как его плюс, так и его минус. Он охотно забирает не только воду, но и кожный себум, и остатки ночного ухода. В итоге кремы, сыворотки и маски частично остаются на наволочке, а не на коже и волосах.

Шелк ведет себя иначе. Он впитывает минимально, удерживая влагу в волосе и эпидермисе. Для сухой, чувствительной или возрастной кожи это особенно заметно — утром меньше стянутости, меньше заломов, кожа выглядит более напитанной и свежей.

Влияние на состояние кожи лица

Наволочка — это поверхность, к которой лицо прижато по 6-8 часов (надеемся, что вы спите не меньше этого времени). Шелк снижает механическое давление и трение, поэтому уменьшается риск возникновения так называемых заломов сна, меньше раздражения у чувствительной кожи. А еще — реже возникают покраснения, ниже вероятность поствоспалительных следов при акне. Это не лечение в традиционном смысле, а поддерживающий фактор. Но при реактивной коже даже смена ткани дает заметный комфорт.

Шелковое полотенце или тюрбан для волос

С полотенцами история отдельная. Мокрый волос максимально уязвим: он легко тянется и ломается, поскольку кутикула раскрыта после горячей воды. Хлопковое полотенце, особенно махровое, усиливает повреждение — за счет веса и трения.

Шелковое полотенце или тюрбан действует мягче. Оно не перетирает длину, не провоцирует пушение, помогает сохранить форму завитка у кудрявых волос и блеск у прямых. Плюс волосы быстрее сохраняют гладкость после сушки.

Стоят ли они своих денег

Натуральный качественный шелк — материал не дешевый, и вопрос окупаемости закономерен. Если волосы плотные, короткие и неокрашенные, разница в ощущениях будет минимальной. Если кожа плотная и нечувствительная — тоже.

Но при длинных, осветленных, кудрявых, пористых волосах эффект заметен довольно быстро: меньше спутывания, меньше ломкости, более аккуратный вид утром. То же с кожей — при сухости, розацеа, склонности к раздражению шелк дает дополнительный уровень комфорта.

Важно учитывать и качество. Работает только натуральный шелк (mulberry silk) достаточной плотности. Сатин и полиэстер визуально похожи, но по свойствам ближе к обычной синтетике, поэтому их лучше исключить.