Как выбрать блинную сковороду

Еще совсем недавно наши мамы и бабушки пекли блины на тех же сковородках, что и жарили рыбу, котлеты, картошечку с грибочками. Выбор был ограничен одной или двумя тяжелыми чугунными сковородами, которые служили верой и правдой десятилетиями. Сегодня все изменилось.

© Freepik

Сковородок существует огромное количество, есть где разгуляться. Блинниц тоже предостаточно — от легких алюминиевых до чугунных и керамических, с антипригарным покрытием или без. И поскольку совсем скоро Масленица, предлагаем подобрать под блинчики идеальную сковородку. Время на покупку у вас еще есть!

Форма и диаметр

Классическая круглая блинница остается фаворитом, но современные варианты позволяют экспериментировать. Квадратная удобна для фаршированных блинов, а фигурная — чтобы радовать детей и удивлять гостей. Диаметр сковороды определяет размер будущих блинов и зависит от ваших предпочтений и варочной панели. Маленькая (до 20 см) подходит для оладий и мини-блинчиков, средняя (20-24 см) — универсальный вариант для повседневной готовки, большая (26-28 см) — прекрасно подойдет для блинов, которые вы хотите фаршировать и любителей всего большого.

Толщина дна и стенок

Толстое дно — гарантия равномерного прогрева теста и красивой золотистой корочки у блинчиков. Если дно тонкое, блины могут подгореть. К тому же тонкие блинницы недолговечны. Оптимальная толщина — 4-5 мм, в сочетании с ферромагнитным слоем для индукционных плит. Такая толщина обеспечивает стабильный прогрев, исключает термический шок и позволяет легко переворачивать блины без риска разорвать их.

Материал сковороды

Тут тоже есть, где развернуться. В принципе, можно ориентироваться на свои предпочтения.

Чугунная сковорода — классика вечной прочности. Она нагревается медленно, но сохраняет тепло долго, благодаря чему блины пропекаются равномерно и приобретают особый вкус. Чугун не боится царапин и, со временем, образует естественное антипригарное покрытие.

Алюминий — легкий, быстрый в прогреве и простой в уходе. Современные алюминиевые сковороды часто покрыты антипригарным слоем, что облегчает приготовление и мытье.

Керамика и мрамор — для тех, кто ценит экологичность и долговечность. Они устойчивы к царапинам, безопасны при высоких температурах и сохраняют естественный вкус теста.

Нержавеющая сталь — прочная и долговечная, подходит для интенсивного использования, особенно если выбрать сковородку с многослойным дном.

Антипригарное покрытие

Антипригарный слой делает процесс жарки блинов легким и быстрым. Блины не прилипают, легко переворачиваются и не рвутся. Тефлон доступен и прост в уходе, но его не рекомендуется перегревать выше 220 °C. Если у вас газовая плита, уследить за температурой совсем не просто. Титановое покрытие — суперпрочное и долговечное, но дорогое. Керамическое и каменное безопасны для здоровья, выдерживают высокие температуры и имеют долгий срок службы.

Бортики

В принципе, все блинные сковороды отличаются низкими бортиками. Оптимальная высота — до 1-1,5 см. С такими блины переворачивать легко и просто. Высокие бортики усложняют работу и мешают аккуратно поднимать тесто лопаткой. На сковороде с низкими бортиками можно виртуозно переворачивать блины и даже подбрасывать их в воздух, как профессиональные шеф-повара.

Ручка

Длинная и термостойкая ручка — залог безопасности. Она должна быть удобной, не скользить, не нагреваться и прочно крепиться к корпусу. В процессе готовки вы будете одновременно держать половник, распределять тесто и снимать готовый блин, поэтому надежный захват — важное требование.

Вес и устойчивость

Сковорода должна быть сбалансированной: достаточно тяжелой, чтобы устойчиво стоять на плите, но не настолько, чтобы утомлять руки при жарке блинчиков. Чугун, конечно, тяжеловат, но это компенсируется долговечностью и равномерным прогревом. Легкие алюминиевые сковороды удобны в повседневном использовании, но стоит выбирать модели с утолщенным дном, чтобы избежать деформации.

Наличие аксессуаров

Некоторые блинницы комплектуются лопаткой для переворачивания блинов и/или половником для распределением теста. Мелочи, но, согласитесь, очень приятные.