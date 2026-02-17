Опытный огородник рассказал, почему майская рассада бьет все рекорды

Многие свято верят в февральские посевы перцев. Все справочники, все опытные огородники в один голос твердили: чем раньше посеешь, тем быстрее соберешь урожай. Но чаще всего рассада вытягивается, болеет, требует подсветки, которую даже самые мощные фитолампы не могли заменить полноценно. К моменту высадки в теплицу растения напоминают худосочных подростков — под 40 см высотой, но со стеблем тоньше спички. Пересаживаешь такое чудо, а оно болеет неделями, желтеет, теряет завязи. Сплошное расстройство.

Автор канала «Идеальный огород» решил ради интереса провести эксперимент. Часть семян он кинул в грунт по старинке в феврале, а остальные — уже в первых числах мая. Сорта взял одни и те же, условия выращивания сделал одинаковыми.

И тут началось самое интересное. Февральские всходы проклюнулись дней через десять, майские — за неделю. Температура воздуха уже та, солнца много — семена буквально выстреливали. К середине мая картина была такая: февральские переростки вымахали под 35 см, но стояли хлипкие, бледные. Майские же малыши выглядели приземистыми крепышами — всего 12 см высотой, зато стебель толстый, листья мощные, темно-зеленые.

Высадил обе партии в теплицу 12 мая. И тут февральские встали колом. Неделю приходили в себя, листья сбрасывали, болели. А майские даже не заметили переезда. Пошли в рост сразу и без оглядки.

К концу июня толщина стебля у майских перцев оказалась почти в два раза больше — 6-7 мм против жалких 3-4. Листьев насчитал 12-14 штук, а у февральских только 8-10. По высоте они уже почти сравнялись, майские догнали старших за месяц активного роста. Корни у майской рассады были просто звери — плотный ком 10 см в диаметре. Февральские едва держали землю на корешках.

Цвести февральские начали 10 июня, майские — 18. Разница в неделю. Первый красный перец он сорвал с февральского куста 25 июля, с майского — 5 августа. Но дальше майские вырвались вперед. К концу сезона они дали плодов на 15-20% больше, сами перцы были крупнее и толстостеннее.