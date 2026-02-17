Ветеринар рассказал, как правильно подобрать питомца под свой стиль жизни

Эксперт отмечает, что собаки требуют постоянной эмоциональной связи с хозяином. А вот кошек можно даже оставить одних в квартире на пару дней, обеспечив запасом воды и еды.

© runews24.ru

Главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев заявил, что при выборе питомца необходимо учитывать темперамент разных животных. Например, с собаками и птицами нужно проводить много времени, а вот кошки или морские свинки подойдут людям, которых долго не бывает дома.

«Если сравнивать самых распространенных питомцев — кошек и собак, то собаки, как правило, требуют большего внимания. Кошки в этом плане более автономные животные. Они могут ходить по естественным надобностям самостоятельно в лоток и, как правило, не куролесят, в отличие от собак», — отмечает ветеринар.

В беседе с Pravda.Ru Дмитриев подчеркнул, что даже самостоятельное животное не может долго существовать без заботы хозяина. Если кошка остается одна на несколько дней, то у нее должен быть соответствующий запас воды и сухого корма. А вот попугаи — птицы очень социальные, и их вообще лучше одних не оставлять. Без человека у него может развиться стресс. А вот хомяки и морские свинки спокойно проживут без человека, если у них будет еда, вода и чистая подстилка.

Эксперт рассказала, что необходимо прописать в законе об изъятии домашних животных у жестоких хозяев.

Стало известно, что в России две трети семей имеют хотя бы одно домашнее животное.