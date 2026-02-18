Кинолог пояснил, какие вещи помогают в поиске потерявшейся собаки

Владельцу стоит заблаговременно предусмотреть риски, связанные с потерей питомца на улице, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Большинство питомцев, особенно городских компаньонов, не выживают на улице дольше суток. В условиях мороза счёт идёт буквально на часы. Поэтому важно позаботиться о безопасности собаки заранее, продумывая как можно больше самых разных вариантов», — поделился он.

По его словам, основа основ — это маркирование.

«Стоит использовать сразу несколько способов: никогда не будет лишним, если у питомца будет не только микрочип и клеймо, но и обычный адресник на ошейнике. Иногда именно он позволяет нашедшим его людям связаться с хозяином максимально быстро», — отметил он.

Удачным современным решением является ошейник с GPS-трекером, продолжил Голубев.

«Если хозяин ходит с собакой в лес, на охоту или рыбалку, то подобное устройство стоит использовать обязательно. Но и в городских условиях оно поможет обнаружить местонахождение пропавшего питомца», — посоветовал он.

При прогулках в тёмное время суток пригодится LED-ошейник, который позволяет видеть питомца издалека благодаря светодиодной подсветке, добавил кинолог.

«И, конечно, не забываем о базовых мерах безопасности: собака должна знать команды "Стой!", "Ко мне!", "Рядом!". В городе лучше держать питомца на поводке, а отпускать на закрытых территориях и собачьих площадках. Даже если он слушается хорошо, нет гарантии, что он не решит сорваться, например за пробежавшей белкой, и не потеряется», — предупредил он.

В случае пропажи поиски нужно начинать незамедлительно, в идеале привлекая как можно больше знакомых и волонтёров, заметил специалист.

«Сразу стоит обратиться в местные паблики, поместить объявления с фотографией пропавшей собаки. Действовать нужно быстро, поскольку, повторюсь, шансы на выживание у домашней собаки на улице невелики», — подытожил он.

