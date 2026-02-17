В России хотят запретить электроошейники: чем они опасны для собак

В России могут запретить электроошейники для собак. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили установить запрет на продажу и производство устройств, которые воздействуют на животных электрическим током. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами, насколько опасны электроошейники для животных.

По словам ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, устройства с электрошоком для коррекции поведения животного могут его покалечить.

Несмотря на высокую эффективность с воспитательной точки зрения, эти приспособления довольно опасны,поэтому целесообразно их запретить. При неправильном использовании они могут навредить животному, потому что негативно влияют на его психику, провоцируя постоянный стресс и тревожные чувства. Домашний питомец может посчитать, что хозяин его не любит, — объяснил Шеляков.

В свою очередь ветеринарный врач Олег Байдаров рассказал, что серьезно травмировать или убить собаку электроошейником невозможно, однако он может быть опасен для животных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Для таких животных удар током может создать серьезную нагрузку на организм, так как он нарушает нейронные связи в мозге, — предупредил эксперт.

Кроме того, в состоянии хронического стресса сердечно-сосудистая система домашнего питомца начинает работать в режиме сильной нагрузки, что быстрее приводит к ее износу, подчеркнул ветеринар.

Однако заботливые хозяева осведомлены о недугах своего четвероногого друга, поэтому вряд ли решатся испытывать его на прочность, — уверен Байдаров.

