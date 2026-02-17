Борьба со снегом и вредителями: что нужно сделать на даче до конца февраля

Конец февраля на даче — это еще зима, но уже пора приниматься за дела, начинается активность, которая обеспечит более плодотворное начало сезона.

Больших работ пока нет, но есть несколько точечных и важных занятий, которым стоит уделить время именно сейчас — спокойно, без спешки и суеты. Садовод со стажем Павел Пахомов дал шпаргалку, которой мы советуем вам воспользоваться в ближайшие дни.

Проверить дом после морозов

Дом в конце зимы лучше обязательно протопить и внимательно осмотреть изнутри. После долгих холодов могут проявиться мелкие трещины, сырость у окон, конденсат на стенах, запах затхлости в закрытых помещениях.

«Важно сразу проверить печь, дымоход, тягу, а также посмотреть, как пережили зиму электрика и розетки. Если есть водопровод, стоит убедиться, что трубы не повело и соединения остались герметичными. Такие мелкие проверки занимают пару часов, но весной экономят массу нервов и денег», — утверждает эксперт.

Снять тяжелый снег с крыш

К концу февраля снег становится плотным и тяжелым, особенно после оттепелей. Его вес увеличивается в разы, и именно в этот период возрастает нагрузка на кровлю, навесы и теплицы. Счищают снег аккуратно, без фанатизма, просто уменьшая слой до безопасного уровня. Особое внимание — теплицам из поликарбоната и легким хозяйственным постройкам. Даже небольшая разгрузка продлевает срок службы конструкций.

Уплотнить снег вокруг деревьев

Сад в это время тоже требует минимального внимания.

«Снег вокруг стволов аккуратно притаптывают, создавая плотное кольцо, это защищает кору от мышей и других грызунов, которым сложнее прокладывать ходы в утрамбованной массе. Заодно проверяют, не сползли ли защитные сетки и обвязки. Если где-то оголилась кора, лучше сразу восстановить защиту», — подсказывает опытный садовод.

Перебрать семена и посадочный запас

Февраль — идеальное время разобрать все, что накопилось за прошлый сезон. Семена проверяют на сроки годности, пересматривают остатки, планируют, что будут сеять в этом году. Часто именно в этот момент находятся забытые сорта или, наоборот, становится понятно, чего не хватает. Заодно удобно составить список закупок, пока в магазинах еще нет весеннего ажиотажа.

Начать высаживать рассаду дома

Если руки уже тянутся к земле, самое время переключиться на рассаду. В конце февраля сеют культуры с длинным циклом роста — корневой сельдерей, лук из семян, порей, артишоки, садовая земляника, если вы хотите вырастить ее с нуля. Делают это дома, в тепле, с подсветкой и нормальной влажностью. Важно не загущать посевы и сразу продумать место для контейнеров и способ дальнейшей транспортировки уже подросшей рассады.