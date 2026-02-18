В России утвердили ГОСТ на средства для мытья

В России появился новый национальный стандарт ГОСТ Р 72259-2025, который регулирует требования к жидким средствам для мытья посуды с расширенными свойствами — в том числе пригодных для обработки овощей, фруктов, зелени и детских игрушек из полимерных материалов. Стандарт разработала Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) совместно с компаниями SPLAT Global, Faberlic, Арнест ЮниРусь и другими.

© Freepik

«Мы хотели не просто решить собственную задачу, а создать стандарт для всей отрасли. Это важный шаг для повышения доверия потребителей к отечественной бытовой химии», — объяснила руководитель отдела технического регулирования SPLAT Global Надежда Гуськова.

Необходимость в стандарте возникла несколько лет назад: производители были вынуждены убирать с упаковок заявления о возможности мытья овощей и фруктов, поскольку не было нормативной базы, подтверждающей безопасность таких свойств. Работа над документом заняла около двух лет — специалисты разрабатывали и согласовывали методики испытаний, проводили лабораторные исследования и взаимодействовали с федеральными органами.

Новый ГОСТ устанавливает требования к смываемости средств не только с посуды, но и с поверхностей продуктов питания и игрушек. Стандарт вступит в силу 1 марта 2026 года, однако компании, готовые к переходу раньше, могут применять его уже сейчас.

Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Ильяшенко считает, что новый стандарт сформирует на рынке отдельный сегмент средств "пищевой безопасности и здоровья". По ее оценке, для небольших производителей без собственной лаборатории соответствие требованиям потребует от 450 до 550 тысяч рублей — на разработку рецептуры и испытания. Для малого бизнеса это ощутимые затраты, и часть игроков предпочтет остаться в нише обычных средств для посуды без дополнительных заявлений. Однако, по мнению эксперта, для технологичных небольших компаний стандарт скорее работает как фильтр, отделяя тех, кто вкладывается в качество, от тех, кто занимается маркетинговыми спекуляциями.

Партнер коммуникационного агентства Goldman Agency Ахмед Юсупов называет разговоры о барьере для входа на рынок преувеличенными: стандарт добровольный, и производитель сам решает, хочет ли он указывать расширенные свойства на упаковке. Реальная проблема, по его словам, в другом — лаборатории, аккредитованные под новую методику, пока только формируются.

«Пока такая инфраструктура не выстроится, небольшому производителю, даже если он хочет подтвердить расширенные свойства продукта, просто некуда обратиться», — говорит эксперт.

Он также обращает внимание на наиболее недооцененный эффект стандарта: у контролирующих органов теперь появилась база для проверки тех, кто уже сейчас пишет "для овощей и фруктов" без каких-либо подтверждений.

В перспективе на основе ГОСТ Р 72259-2025 может быть разработан межгосударственный стандарт для стран ЕАЭС и ряда стран СНГ.