Ранние томаты без пасынкования и лишних хлопот

Многие до сих пор уверены, что ранние помидоры — это сплошное мучение: сеешь чуть ли не в новогоднюю ночь, воюешь с лампами, заставляешь все подоконники, а в итоге в августе ешь то же самое, что и соседи. На самом деле, получить свои томаты к началу июля можно гораздо проще. Главное — сменить тактику, уверяют авторы канала «Идеальный огород».

Весь секрет в правильном выборе сортов. Забудьте про тяжеловесов, нам нужны «спринтеры» (85-95 дней): Альфа, Санька или Дачник. Они не капризные, не выше полуметра и, что самое приятное, их не нужно пасынковать. Но готовиться лучше заранее: присмотрите баки литров на 50, запаситесь органикой и плотным укрывным материалом (берите «шестидесятку»).

Как это сделать на практике? Есть три проверенных пути:

Ставка на скорость. Сеем в середине марта. Пикируем всего один раз — сразу в приличные 500-миллилитровые стаканы. К концу апреля переносим рассаду в теплицу (выбирайте южную сторону). Сажать лучше посвободней, максимум 4 куста на метр. Если все сделать вовремя, в конце июня каждый корень отдаст вам по 2–2,5 кг. Мобильные грядки. Этот вариант обгоняет грунт недели на две. Смысл в больших контейнерах (50-70 л). На дно кладем дренаж, а сверху — «жирный» замес из торфа, перегноя, земли и золы. Стартуем в конце февраля, а в середине апреля переселяем рассаду в эти баки. Главный плюс в том, что земля в ведрах на солнце прогревается моментально. А если вернутся заморозки, вы просто заносите их в дом или теплицу. Урожайность в таких «домиках» обычно выше на треть. Теплые траншеи. Если не боитесь работы лопатой, с осени выройте траншею (40 см) и плотно забейте ее ветками, навозом и компостом. Весной эта начинка начнет «гореть», согревая корни снизу (это лишние 3-4 градуса). Сеем 1 марта, а к середине апреля высаживаем под дуги. Чтобы земля прогрелась быстрее, застелите ее черной пленкой. В итоге свои помидоры у вас будут уже к 20-м числам июня, а с трехметровой грядки соберете честные 30 кг.

Яркая упаковка с обещаниями «медового» вкуса томатов — главный враг дачника. Как отмечает «ГлагоL», сорта вроде «Сахарной сливы», «Розового меда» или «Сладкого миллиона» часто разочаровывают: плоды мельчают, трескаются или кислят. Агрессивный маркетинг рисует сказку, а реальность — фитофтороз и водянистая мякоть. Чтобы не остаться без урожая, эксперты советуют не гнаться за новинками, а сажать проверенных «рабочих лошадок».