Необычные сценарии освещения для кухни, спальни и гостиной

Люстра по центру потолка — пожалуй, самый устойчивый интерьерный рефлекс постсоветского пространства. Один источник, один выключатель, одна и та же картинка утром и вечером. Между тем свет давно перестал быть просто утилитарной функцией.

© Unsplash

Сегодня это полноценный инструмент формирования пространства — гибкий, управляемый и, что важно, эмоционально заряженный. Правильно спроектированный световой сценарий способен сделать то, чего не добьется ни один предмет мебели: менять настроение комнаты в течение дня. О том, как это сделать нам рассказала архитектор, руководитель Бюро авторских интерьеров Марина Павлова.

Почему одного источника недостаточно

Проблема центрального освещения — в его плоскости. Единственная люстра заливает помещение ровным, часто холодным светом, уничтожая объем, тени и глубину.

«Такое пространство выглядит "больничным" — все видно, но ничего не чувствуется. Практика показывает: именно многослойность света создает ощущение продуманного, дорогого интерьера. Три базовых уровня — общий, акцентный и декоративный — работают как оркестр, где каждый инструмент вступает в нужный момент», — пояснила архитектор.

Кухня: моментальная трансформация

Это единственное помещение, где функциональность освещения критична в буквальном смысле: здесь режут, готовят, работают с горячим. Подсветка рабочей зоны под верхними шкафами с цветовой температурой 4000 К — необходимость. Марина:

«Но кухня давно перестала быть только рабочим цехом. Вечером, когда готовка завершена, можно переключиться на мягкий контурный свет — LED-лента вдоль цоколя нижних шкафов, теплые подвесы над островом или барной стойкой. Такой переход превращает кухню из лаборатории в место для неспешного ужина».

Спальня: меньше люксов, больше покоя

Спальня — зона, где избыток света становится ошибкой. Верхний свет здесь используется, как правило, только во время уборки. Основной сценарий строится на прикроватных источниках: бра с направленным лучом для чтения, мягкая LED-подсветка изголовья для расслабления. Цветовая температура — не выше 2700 К, иначе мелатонин подавляется, и засыпание затрудняется. Это не эзотерика, а нейрофизиология.

«Отдельная деталь, которая все чаще встречается в современных проектах, — полное отсутствие потолочных светильников в спальне. Вместо них можно использовать закарнизную подсветку с диммером, создающую эффект "парящего" потолка. Такой прием визуально поднимает высоту помещения и одновременно снижает визуальное напряжение», — поясняет наш эксперт.

Гостиная: режиссура настроений

Гостиная требует максимальной гибкости. Здесь уместны все три уровня освещения одновременно. Общий свет — для дневных активностей и приема гостей. Акцентный — для выделения арт-объектов, текстур стен, ниш. Декоративный — торшеры, настольные лампы, свечи — для вечернего камерного сценария.

«Ключевой принцип: каждая зона гостиной получает собственный световой контур. Диванная группа, обеденный стол, зона у камина — все это отдельные "островки", которые можно включать и выключать независимо. Именно такая автономность превращает одну комнату в несколько разных пространств», — объясняет архитектор.

Свет — наименее затратный и наиболее эффективный способ изменить характер интерьера. Вот несколько закономерностей, которые подтверждаются проектом за проектом.