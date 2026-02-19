Универсальный грунт — лотерея: как смешать идеальную землю для рассады своими руками

Многие привыкли брать готовые мешки в магазинах, но давайте честно: универсальный грунт — это всегда лотерея. Томатам нужно одно, капусте — совсем другое, а в пакете часто оказывается обычный кислый торф. Если хотите крепкую рассаду, которая не «загнется» после пересадки, лучше смешать землю самостоятельно. Каким должен быть правильный субстрат? Рассказывает Светлана Айрисман.

Главное — чтобы земля «дышала» и не превращалась в монолит после первого же полива. Нам нужна рыхлая, влагоемкая почва с нейтральной кислотностью (в районе 6,5-7,0). И, конечно, никакой «жизни» в виде личинок вредителей, семян сорняков или спор грибка там быть не должно.

Берем дерновую или обычную огородную землю. К ней добавляем качественный перегной (или компост) и низовой торф. Для пользы можно подсыпать немного древесной золы или толченой скорлупы. Не берите рыжий (верховой) торф — он слишком кислый, рассада его не любит.

Чтобы корни не задыхались, добавьте речной песок, перлит или вермикулит. Некоторые используют крошку пенопласта или керамзит — это тоже рабочие варианты.

Никогда не кладите в смесь свежий навоз, неперепревшую листву или спитый чай. Эти компоненты начнут гнить прямо в стаканчике. Температура почвы поднимется выше 30°C, и корни просто «сгорят». Также забудьте про глину — с ней грунт станет тяжелым, как бетон.

Землю с улицы нельзя использовать «как есть». Ее нужно пролечить. Выбирайте, что удобнее:

Мороз: подержите землю на балконе, занесите в тепло, дайте оттаять и снова на мороз (пару циклов). Духовка: потомите землю полчаса при 70–90°C. Главное — не жарьте выше сотни, иначе убьете всю полезную микрофлору. Пар: подержите над кипятком минут 7–8. Химия и биозащита: пролейте все это дело классической марганцовкой.

Помните, что томаты обожают органику, нужно побольше азота и калия, капуста будет благодарна за добавку извести и золы. Универсальная формула: 2 части земли + 1 часть перегноя + 1 часть торфа + 1 часть песка (или ошпаренных опилок). А специфические удобрения добавите уже потом.

Две главные ошибки новичков:

Посев в чистый перегной. Не ведитесь на его «богатство»! В такой жирной почве рассада быстро вымахает вверх, но корни останутся слабыми. После пересадки такие «изнеженные» растения будут долго болеть. Слепое доверие магазинам. Если уж купили пакет торфяного грунта, доведите его до ума: смешайте пополам со своей чистой землей, добавьте горсть гидрогеля (чтобы не пересыхал) и немного мела, если торф кислит.

Помните: в хорошей земле рассада растет сама, а в плохой — мучается, как ее ни подкармливай.

Рассада — дело тонкое. Томаты, перцы, баклажаны — у каждого свой характер. Но главное правило одно: без досветки не выживет никто. А еще — эксперимент, который все переворачивает. Перцы, посеянные в мае, догнали февральские за месяц, а плодов дали больше и крупнее, рассказывал «ГлагоL».