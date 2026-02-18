Как часто надо менять постельное белье, чтобы там не завелись клещи

Основные обитатели несвежего постельного белья — это пылевые клещи: микроскопические паукообразные, питающиеся органическими частицами. Продукты их жизнедеятельности могут провоцировать симптомы аллергии у людей, среди которых чихание, заложенность носа и слезотечение.

Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Помимо пылевых клещей, в постельном белье могут активно размножаться бактерии. Они становятся причиной кожных проблем: зуда, раздражения, воспалений, а также усугубляют уже имеющиеся дерматологические заболевания. Поэтому несвоевременная смена белья может не только ухудшить качество сна, но и напрямую провоцировать аллергию и кожные воспаления», — объяснила она.

Для поддержания здоровья и гигиены необходимо придерживаться регулярного графика стирки и смены постельного белья. Рекомендуется менять и стирать простыни, пододеяльники и наволочки раз в одну–две недели. При наличии аллергии, астмы или домашних животных, которые спят на кровати, рекомендуется более частая стирка (например, еженедельно), чтобы уменьшить количество аллергенов. В жаркую погоду или при повышенном потоотделении во сне также рекомендуется менять постельное белье не реже одного раза в неделю.

«Не следует забывать о чистоте подушек и одеял, которые также рекомендуется стирать, следуя инструкциям на ярлыке, или отдавать в химчистку каждые три–шесть месяцев, в зависимости от материала наполнителя. Матрас также следует регулярно пылесосить и чистить», — отметила эксперт.

Чтобы продлить срок службы постельного белья, важно правильно ухаживать за ним. Для этого надо всегда проверять ярлыки на постельном белье и следовать рекомендациям производителя по стирке и сушке. Для окрашенных тканей стоит использовать моющее средство для цветного белья и избегать стирки при слишком высокой температуре, иначе ткань потеряет цвет. Не перегружайте стиральную машину вещами, чтобы обеспечить тщательное полоскание и отжим.

Сушка на воздухе является наиболее щадящим методом для ткани. А при использовании машины для сушки рекомендуется выбирать режим с низкой температурой. Своевременная обработка постельного белья утюгом и паром не только придает ему опрятный вид, но и помогает бороться с возникновением пылевых клещей. Правильное хранение в сухом и проветриваемом месте, защищенном от прямого солнечного света, поможет сохранить качество материала постельного белья между использованиями.