Какие растения стоит посадить в феврале для пышного сада весной

Цветок эустому призвали сажать в феврале для цветущего сада весной
Опытные садоводы знают, что посев растений в феврале вовсе не спешка, а необходимость для культур с длинным вегетационным периодом: эустомы, сладкого перца, баклажанов, томатов, брокколи. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сети строительных гипермаркетов «Дом Лента»
«В феврале имеет смысл начинать выращивание сладкого перца, баклажанов, томатов, брокколи, а также позднеспелых сортов моркови и свеклы. Однако если цель — уже весной получить эффектный, ароматный сад и удивить соседей ранним цветением, стоит обратить внимание и на декоративные культуры, которые также требуют раннего старта. Такие растения «выгоняют» уже в феврале: за это время у них успевают сформироваться мощная корневая система и здоровая листовая масса, а также закладываются бутоны. Именно этот этап становится основой для раннего и продолжительного цветения, которое будет радовать глаз с первых теплых дней», — рассказали эксперты.
Они отметили, что в феврале высаживаются цветы, отличающиеся медленным всходом.
«Цвести такие цветы начинают спустя 130-200 дней после посева. Самым популярным представителем весеннего сада является садовая гвоздика Шабо. Первые всходы может дать уже на пятый день после посева. Традиционно, это растение в России является однолетним, так как не выдерживает зимних температур. Именно поэтому в регионах с суровым климатом эту гвоздику выращивают только дома в горшках», — добавили специалисты.
В пресс-службе уточнили, что эустома способна обеспечить эффектное весеннее цветение и наполнить сад тонким, едва уловимым ароматом.
«Это растение отличается высокой требовательностью к условиям выращивания, поэтому наиболее стабильных результатов удается добиться в теплицах. В открытом грунте эустома требует повышенного внимания и точного соблюдения агротехники, однако затраченные усилия оправдываются: растение формирует крупные, изящные цветки и сохраняет декоративность в течение примерно трех недель», — посоветовали они.
Еще одним украшением сада весной может стать пеларгония душистая и лобелия.
«Удивительно, но душистый аромат розы, лимона, мяты или яблока источают не цветки растения, а его листья. Именно листва содержит эфирные масла, отвечающие за насыщенный запах. Благодаря этому такие растения становятся эффектным украшением террас и балконов. Для любителей мелких цветов в саду, создающих на клумбе или в вазоне красочные облака идеально подойдет лобелия. Этот цветок также засеивается в феврале. Его универсальность для всех климатических зон подкупает многих любителей весеннего сада. В оформлении используют как почвопокровное растение или подвешивают в вазоне как ампельное. Цветок обладает ярким медовым ароматом и одним из первых привлекает к себе пчел. Для вечернего весеннего сада часто выбирают петунию. Этот цветок ценят за сладкий и интенсивный аромат особенно в вечернее время», — рекомендовали эксперты.
В правилах первой рассады специалисты отметили фитолампы и правильный грунт.
«Для крепких всходов вам понадобятся фитолампы, которые будут регулировать рост сеянцев и не дадут им вытянуться в слабую рассаду. Регулярная температура для рассады и ее периодическое закаливание помогут вырастить растения с «сильным характером. Для ранней рассады лучше использовать легкий и бедный органикой грунт светлого цвета на основе торфа с добавлением перлита. Использование субстратов с низким плодородием снижает развитие распространенных болезней растений. Перед посевом грунт лучше обработать раствором медного купороса или биофунгицидом Фитоспорин-М универсал. Ранний высев и рассада поливаются исключительно теплой водой не ниже +25 °C. Лучше всего лить воду в поддон или опрыскивать рассаду из мелкого распылителя под корень», — заключили они.