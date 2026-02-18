Какие растения стоит посадить в феврале для пышного сада весной

Опытные садоводы знают, что посев растений в феврале вовсе не спешка, а необходимость для культур с длинным вегетационным периодом: эустомы, сладкого перца, баклажанов, томатов, брокколи. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сети строительных гипермаркетов «Дом Лента»

«В феврале имеет смысл начинать выращивание сладкого перца, баклажанов, томатов, брокколи, а также позднеспелых сортов моркови и свеклы. Однако если цель — уже весной получить эффектный, ароматный сад и удивить соседей ранним цветением, стоит обратить внимание и на декоративные культуры, которые также требуют раннего старта. Такие растения «выгоняют» уже в феврале: за это время у них успевают сформироваться мощная корневая система и здоровая листовая масса, а также закладываются бутоны. Именно этот этап становится основой для раннего и продолжительного цветения, которое будет радовать глаз с первых теплых дней», — рассказали эксперты.

Они отметили, что в феврале высаживаются цветы, отличающиеся медленным всходом.

«Цвести такие цветы начинают спустя 130-200 дней после посева. Самым популярным представителем весеннего сада является садовая гвоздика Шабо. Первые всходы может дать уже на пятый день после посева. Традиционно, это растение в России является однолетним, так как не выдерживает зимних температур. Именно поэтому в регионах с суровым климатом эту гвоздику выращивают только дома в горшках», — добавили специалисты.

В пресс-службе уточнили, что эустома способна обеспечить эффектное весеннее цветение и наполнить сад тонким, едва уловимым ароматом.

«Это растение отличается высокой требовательностью к условиям выращивания, поэтому наиболее стабильных результатов удается добиться в теплицах. В открытом грунте эустома требует повышенного внимания и точного соблюдения агротехники, однако затраченные усилия оправдываются: растение формирует крупные, изящные цветки и сохраняет декоративность в течение примерно трех недель», — посоветовали они.

Еще одним украшением сада весной может стать пеларгония душистая и лобелия.

«Удивительно, но душистый аромат розы, лимона, мяты или яблока источают не цветки растения, а его листья. Именно листва содержит эфирные масла, отвечающие за насыщенный запах. Благодаря этому такие растения становятся эффектным украшением террас и балконов. Для любителей мелких цветов в саду, создающих на клумбе или в вазоне красочные облака идеально подойдет лобелия. Этот цветок также засеивается в феврале. Его универсальность для всех климатических зон подкупает многих любителей весеннего сада. В оформлении используют как почвопокровное растение или подвешивают в вазоне как ампельное. Цветок обладает ярким медовым ароматом и одним из первых привлекает к себе пчел. Для вечернего весеннего сада часто выбирают петунию. Этот цветок ценят за сладкий и интенсивный аромат особенно в вечернее время», — рекомендовали эксперты.

В правилах первой рассады специалисты отметили фитолампы и правильный грунт.