Зачем поливать рассаду йодом

О том, что йод участвует в развитии растений, еще в XIX веке говорил немецкий ученый Юстус фон Либих. Он заметил, что растения, политые раствором йода, отличаются по развитию от других, рассказывает автор канала «Сад огород лайф. (Статьи)».

Сейчас известно, что йод помогает регулировать и нормализовать азотный обмен, оптимизируя азотный цикл. Это особенно важно для молодых, активно растущих растений. При этом ученые до сих пор не выяснили до конца всю роль йода, хотя в последние годы его начали добавлять в некоторые комплексные удобрения.

После такой подкормки рассада растет быстрее, становится более коренастой, слабых и чахлых растений практически нет. Поливать можно и до пикировки, и после нее, но важно строго соблюдать концентрацию и делать не больше одной подкормки за весь период роста на окне. До пикировки разводят одну каплю йода в полутора литрах воды и аккуратно поливают рассаду пипеткой, клизмой или чайной ложкой. После пикировки берут одну каплю на один литр воды и поливают под корень по две столовые ложки на растение.

«ГлагоL» напоминает: лучшие удобрения часто бесплатны. Для сада — древесная зола на снег. Она не обжигает корни, а постепенно питает почву, раскисляет ее и не дает образовываться корке. Для комнатных растений — луковая шелуха. Отвар из нее содержит флавоноиды и витамины, работает как природный стимулятор.