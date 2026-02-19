Взошла и упала: почему петуния ложится в первый же день и как это исправить

Если петуния взошла и уже на следующий день легла, это не редкость. Многие радуются первым всходам, но именно в этот момент растения особенно уязвимы. Для опытных садоводов появление ростков — только начало работы, уверяет автор канала «Дача — это маленькая жизнь».

Одна из главных причин падения — посев без заделки в почву. Семена петунии обычно не присыпают, и при прорастании сеянцам сложно закрепиться в грунте. В итоге они оказываются как будто на «голых» стебельках и легко заваливаются. Чтобы этого избежать, семена лучше сеять в неглубокие бороздки глубиной 2–3 мм. Их можно сделать пластиковым ножом. Семена раскладывают в бороздки без засыпания, а после появления всходов аккуратно, например зубочисткой, подсыпают к каждому ростку немного земли.

Если ростки уже упали, сначала стоит проверить влажность. Часто проблема в лишней воде и конденсате. Даже одна капля может прижать тонкий сеянец к почве. В этом случае нужно убрать конденсат и проветрить контейнер. Причиной может быть и слишком высокая температура. Для прорастания поддерживают 24-26°С, но после появления всходов ее снижают до 18-20°С.

Иногда ростки ложатся из-за резкого перепада температуры, если укрытие снимают слишком быстро. Крышку или пленку лучше приоткрывать постепенно: сначала на короткое время, затем увеличивать проветривание, а полностью убирать только тогда, когда рассада окрепнет. Нежные всходы могут пострадать и от прямого солнца, поэтому посадки защищают от жарких лучей, например притеняют стекло светлой бумагой. Еще одна возможная причина — слабые или некачественные семена. В таких случаях применяют препараты, которые поддерживают растения и повышают их устойчивость: Новосил, Экосил, Силк, НВ-101, Эпин.

Есть и простой способ, который помогает в разных ситуациях. К основанию ростков аккуратно подсыпают очень мелкий песок. Он хорошо пропускает воздух и влагу, не травмирует тонкие стебли и одновременно служит профилактикой черной ножки и гнили. Позже можно добавить обычную почву или кокосовый субстрат, но многие продолжают использовать песок до самой пикировки — с ним петуния чувствует себя устойчиво и развивается ровнее.