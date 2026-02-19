Названы ошибки при мытье посуды, которые разрушают здоровье

Некоторые бытовые привычки на кухне медленно, но верно разрушают здоровье, предупредила ведущий специалист в области стратегии гигиены, безопасности и охраны окружающей среды Лиза Акерли. Список таких ошибок она назвала Daily Mail.

Специалист предупредила, что нельзя мыть посуду в грязной раковине. По ее словам, на кухонных поверхностях и кранах скапливается в 44 раза больше бактерий, чем на сиденье унитаза, и самым загрязненным местом является как раз раковина.

Акерли также обратила внимание, что при мытье посуды важна не столько температура воды, сколько тщательное трение. Поэтому, если просто ополоснуть тарелку в теплой воде, на ней все равно останется много бактерий. Еще одним источником потенциально опасных микроорганизмов эксперт назвала губки для мытья посуды, а также разделочные доски и ножи для мяса. Доски и ножи она призвала мыть сразу после использования, чтобы не разносить бактерии по кухне, а от губок она посоветовала полностью отказаться.

Кроме того, Акерли считает негигиеничным вытирать посуду одним и тем же полотенцем несколько раз, так как это приводит к распространению бактерий. Она рекомендовала каждый раз использовать чистое полотенце или сушить посуду на открытом воздухе, не протирая ее насухо.

При этом эксперт не видит ничего опасного в привычке замачивать посуду на ночь. По ее словам, за несколько часов в воде, действительно, появляется больше бактерий, но, если ее вылить и помыть посуду со средством в чистой воде, то никакого вреда не будет.

Ранее врач-инфекционист Вера Сережина предупредила, что практически все поверхности в туалете потенциально опасны. По ее словам, микробное облако оседает в домашнем туалете так же, как и в общественном.