Семь привычных вещей, которые портят запах в доме

Даже в чистом доме со временем могут появляться посторонние ароматы, источник которых не так очевиден. Запахи — это летучие молекулы, которые легко проникают в ткани, пористые материалы и поверхности с микроскопическими неровностями. Некоторые вещи буквально работают как губки, постепенно впитывая и удерживая запахи месяцами. О том, какие вещи начинают со временем вонять и почему, — в материале «‎Рамблера».

© AaronAmat/iStock.com

1. Пластиковые контейнеры

Большинство бытовых пластиковых изделий имеют микропористую структуру. На молекулярном уровне поверхность этого материала не идеально гладкая — в ней присутствуют микроскопические неровности, в которых задерживаются летучие соединения.

Особенно активно запахи закрепляются в пластиковых контейнерах для еды. Ароматы специй, жиров, чеснока, рыбы или кофе могут сохраняться даже после многократного мытья. Это связано с тем, что молекулы запаха частично проникают в верхний слой материала.

Дополнительную роль играет жир. Жировые частицы работают как проводник запахов и помогают ароматическим соединениям удерживаться на поверхности. Поэтому пластиковая посуда после контакта с жирной пищей чаще становится источником стойких запахов. Со временем пластик может смешивать запахи, формируя трудноопределимый фоновый неприятный аромат.

2. Книги

Бумага — один из самых чувствительных к запахам материалов в доме. Ее структура состоит из переплетенных волокон целлюлозы, между которыми легко задерживаются летучие молекулы.

Книги активно впитывают запахи окружающей среды:

сырость,

табачный дым,

кухонные ароматы,

запахи старой мебели или текстиля.

Именно поэтому библиотеки, старые архивы и книжные шкафы нередко имеют характерный запах. При повышенной влажности бумага становится еще более восприимчивой к запахам.

Дополнительный фактор — возраст бумаги. Со временем происходит естественное разложение органических соединений, что формирует так называемый запах старых книг. Он связан с выделением летучих веществ, включая ванилиноподобные соединения.

Откуда в ванной зловонный запах и как с ним бороться

3. Шторы

Шторы выполняют не только декоративную функцию. Фактически они работают как большой тканевый фильтр. Ткань улавливает частицы из воздуха, включая молекулы запахов.

Наиболее активно шторы накапливают:

запахи кухни,

запахи улицы через открытые окна,

табачный дым,

запахи бытовой химии.

Даже при визуальной чистоте ткань постепенно удерживает ароматический «налет». При этом плотные и тяжелые ткани впитывают запахи сильнее, чем легкие.

В помещениях с ограниченной вентиляцией процесс ускоряется. Со временем шторы могут становиться источником едва уловимого, но постоянного запаха.

4. Ковры

Ворс ковра активно собирает органические частицы: кожные чешуйки, влагу, микрокапли жира, шерсть животных. Если влага проникает глубже — например, при проливе жидкости — запахи закрепляются в основании ковра. Именно поэтому даже чистый на вид ковер может сохранять стойкий запах. Синтетические покрытия особенно склонны к накоплению запахов из-за способности удерживать как влагу, так и органические соединения.

5. Подушки и матрасы

Текстиль и наполнители в спальне ежедневно взаимодействуют с телом. Во время сна материалы впитывают:

пот,

кожное сало,

влагу,

запахи косметики.

Даже при соблюдении гигиены микрочастицы постепенно проникают внутрь. Наполнители (поролон, синтетические волокна, латекс) удерживают влагу и органические вещества, что способствует закреплению запахов.

Матрасы особенно подвержены накоплению запахов, поскольку редко подвергаются глубокой очистке. Со временем формируется специфический текстильный запах, который может усиливаться в теплом и влажном климате.

6. Мягкая мебель

Обивка мягкой мебели улавливает запахи из воздуха, а пористый наполнитель удерживает влагу и органические частицы. В результате мебель постепенно накапливает запахи повседневной жизни:

запах тела,

запах еды,

запахи домашних животных,

бытовые ароматы.

Особенно быстро запахи закрепляются в мебели, которая активно используется или расположена в помещениях с высокой влажностью. Даже при отсутствии видимых загрязнений мебель может формировать фоновый запах в помещении.

7. Полотенца

Хлопок, из которого изготовлено большинство полотенец, имеет пористое строение. Волокна легко впитывают и удерживают:

влагу,

микрочастицы кожи,

запахи тела,

остатки косметических средств.

При регулярном использовании ткань постепенно накапливает органические соединения. В условиях повышенной влажности внутри волокон создается среда, благоприятная для размножения микроорганизмов. Именно бактериальные процессы чаще всего формируют характерный запах сырости.

Дополнительный фактор — условия сушки. Если полотенца долго используются без полной просушки и достаточной вентиляции, ткань начинает удерживать стойкий запах, который исчезнет только после стирки.

