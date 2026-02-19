Почему собачий корм опасен для кошек

Если ваш кот разок стащил пару гранул у пса — не паникуйте, ничего страшного не случится. Но делать это системой точно нельзя. Собачий корм для кошки — это путь к дефициту жизненно важных веществ, объясняют авторы канала «Питомцы Mail», и вот почему.

Во-первых, кошки — облигатные хищники. Им нужно гораздо больше чистого белка, чем собакам. Во-вторых, в «собачьей» еде критически мало таурина. Для кота это не просто добавка, а залог работы сердца и острого зрения. Сами они его не вырабатывают, а в корме для псов его почти нет.

Еще один минус — углеводы. В собачьем рационе много растительных компонентов. У кошек от такого «меню» часто случаются сбои: от банальной диареи и рвоты до лишнего веса, который потом замучаетесь сгонять.

Если у вас дома живет и кот, и пес — следите за дисциплиной у мисок. Лучше сразу инвестировать в нормальный полнорационный корм или составить меню с ветеринарным диетологом. Это выйдет дешевле, чем потом лечить питомцу сердце или ЖКТ. Помните: то, что для собаки — обед, для кошки — пустые калории.

Кошки — как дети: оставить одних можно, но с подготовкой. «ГлагоL» выяснил: сутки без вас — норма, трое — предел, дольше — только с няней. Иначе стресс, апатия и отказ от еды. А если из пасти питомца плохо пахнет — это не просто «рыбка съедена». Это сигнал: зубы, десны или даже почки.