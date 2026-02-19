С какими садовыми культурами лучше не сажать огурцы

Огурцы — те еще капризули. Чтобы собрать гору хрустящих плодов, нельзя просто натыкать рассаду где попало. Главное правило: подселяйте к ним тех, кто не объедает огурцы, не претендует на их воду и не болеет теми же болячками, пишет автор канала «Ваше хозяйство».

В тепле огурцы лучше пускать по сетке или шпалере. Так и спина при сборе урожая целее, и сами зеленцы чистые, без земли. Не бойтесь сажать разные сорта рядом — переопыление испортит только семена на будущий год, а на нынешнем урожае никак не скажется. Если же пускаете плети по земле, оставляйте по 40-60 см между кустами. Помните: обычные сорта махают до 3 метров в длину, а компактные кустики скромно сидят в пределах 80 см.

Сажать рядом кабачки, дыни или тыквы можно, но осторожно. У них «общий стол» по удобрениям, но и болезни одни на двоих. Если нападет вредитель — косить будет всех сразу. Плюс им нужно много места: закладывайте между рядами метра два-три. В случае чего — спасайтесь «мыльной водой» или биопрепаратами.

Пасленовые (томаты, баклажаны, картофель) — соседи так себе. Они — магнит для фитофторы и клещей. Если деваться некуда, готовьтесь к постоянным опрыскиваниям, что в густых огуречных зарослях тот еще квест.

Бобовые (горох, фасоль) — идеальный вариант. Они сами «кормят» землю азотом и не конкурируют с огурцом за воду. Их даже можно пустить по одной сетке: горох пониже, огурцы — на самый верх.

Гиганты и ароматные травы — кукуруза и подсолнух сработают как живой щит от ветра и солнца, но не забывайте их кормить, иначе они «обкрадут» огурцы. А вот укроп — это маст-хэв: он заманивает пчел и полезных насекомых, которые едят тлю.

В теплице огурцы лучше задвинуть в самый дальний угол. Идеально они уживаются со сладким перцем — оба любят «баню» (влажный воздух). С помидорами сложнее: если они растут в одном парнике, поливайте все строго по утрам, а ночью обязательно открывайте все форточки настежь. И не забудьте прогнать грибок профилактикой пару-тройку раз, пока плоды еще маленькие.

Дачный участок — это сообщество, где у каждого своя роль. Полынь и лаванда — дезодоранты. Таволга и хоста — насосы. Барбарис — структуризатор почвы. А малина — капризная прима, которая не терпит конкуренции. «ГлагоL» советует: не сажайте ее рядом с клубникой, не топите в низине, не затеняйте.