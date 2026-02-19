Названы главные тренды мебели в 2026 году

Мебель становится теплее, глубже и тактильнее: холодный минимализм комнат постепенно уходит — на его место приходят цвет, форма и настроение. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по ассортименту мебельной фабрики «Вереск» Юлия Егорова.

© Unsplash

«Дерево и камень: фактура важнее всего. Дерево по-прежнему в центре внимания, но звучит по-новому. Венге или Ардо используется уверенно и активно во многих проектах. Американский орех остается универсальной классикой — он мягче, теплее и легко сочетается с разными оттенками. Интересная новинка — черно-бело-серый шпон с абстрактным рисунком. Он выглядит графично и смело, добавляя интерьеру характер. Камень — без резких изменений, но с акцентом на выразительность. Помимо привычного светлого мрамора, всё чаще используется тёплый цветной мрамор и травертин», — рассказала эксперт.

Среди трендовых цветов Егорова выделила красный.

«Красный, но не яркий и агрессивный, а глубокий и благородный: бургунди, бордо, винные оттенки. Особенно выразительно они смотрятся в сочетании с венге — тёмным древесным декором, который добавляет цвету глубину и статус. Много теплой "земли": терракота, глина, охра. Эти оттенки создают ощущение уюта и основательности — интерьер буквально становится теплее визуально. Отдельного внимания заслуживает greige — сложный серо-бежевый. Это не просто нейтральный фон, а цвет, который живёт в интерьере годами и не утомляет. Рядом с ним — спокойные оливковые и шалфейные тона, глубокий шоколад и табак, а также пыльный и акцентный синий, который работает как точка притяжения в пространстве», — объяснила она.

По ее мнению, не менее важны текстура, свет и форма: мягкость вместо углов.

«Глянец возвращается. Но это уже не "офисный" блеск, а глубокая, отражающая поверхность, которая играет со светом. Такой глянец добавляет интерьеру объёма и динамики — особенно в сочетании со сложными и глубокими цветами. Отдельный акцент — рифленое бронзовое стекло. Оно дает глубину и ощущение дорогой детали, не перегружая интерьер. Свет проходит через рельеф и создает мягкую игру теней. А вот остроугольность уходит. В мебели появляется больше радиусов, округлых фасадов, круглых опор. Даже кубические формы становятся "пластилиновыми", мягкими, с легким намеком на футуризм. Интерьеры визуально становятся дружелюбнее — в них меньше жесткости и больше плавности», — высказалась директор мебельной компании.

Егорова высказалась о трендах в детских комнатах.

«В детской мебели появляется мягкая декоративность: фигурные накладки, легкие "оборочки". При этом функциональность сохраняется — просто пространство становится уютнее. В малых формах и фурнитуре сохраняется минимализм, но продуманный. Это отсутствие ручек, открывание за приподнятые фасады, встроенные скрытые решения или ручки в цвет фасада — почти незаметные», — заметила она.

И в заключение специалист высказалась об изменениях в эконом-сегменте мебели.