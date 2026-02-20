Почему не стоит избавляться от крота на участке

Крот на участке — это не приговор, а просто очень активный сосед с тяжелым характером. Мы привыкли винить его во всех бедах, но на самом деле морковку и свеклу таскают мыши и полевки. Они просто наглецы: пользуются готовыми кротовыми тоннелями как бесплатным метро, чтобы добраться до ваших грядок. Крот же — убежденный хищник, овощи ему даром не нужны, уверяет автор канала «Приключения натуралиста».

Вся его жизнь — это безумный марафон на выживание. У него такой запредельный обмен веществ, что если бы он был человеком весом в 80 кг, ему пришлось бы съедать по 80 кг мяса в сутки. Поэтому он и роет как заведенный, создавая целые подземные города с кладовыми, спальнями и вентиляцией. Те самые кучи земли на газоне — это просто «строительный мусор», который он выкидывает на поверхность.

По факту, этот парень — ваш бесплатный дезинсектор. Пока вы думаете, какой химией залить огород, крот пачками уничтожает личинок майского жука, проволочника и медведку. Заодно он делает за вас тяжелую работу: рыхлит землю, отводит лишнюю воду и насыщает почву кислородом. Кстати, земля из кротовин — чистейший субстрат, в ней почти нет семян сорняков, так что смело собирайте её для рассады.

Анатомически это идеальная машина для копания. Мощные вывернутые лапы, когти-лопаты и сумасшедшая скорость — до 30 см в минуту в мягком грунте. За одну ночь этот одиночка (а живут они обычно по одному) может проложить до 50 метров новых дорог. Представьте, сколько сил нужно человеку, чтобы выкопать такой объем земли руками.

Глаза ему под землей ни к чему, зато нюх такой, что он чует добычу за версту. Каждая ноздря у него работает автономно, создавая что-то вроде 3D-карты запахов. Поэтому поймать его — та еще задачка, он почует вас раньше, чем вы подойдете к норе.

Так что, прежде чем хвататься за капканы, выдохните. Крот — это знак, что земля у вас живая и плодородная. Если уж совсем невмоготу смотреть на холмики, поставьте «шумелки» или просто почаще гуляйте по газону с косилкой. Он не терпит вибраций и шума и, скорее всего, сам решит переехать к соседу, сохранив вам и нервы, и экосистему участка.

