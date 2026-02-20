Никакой химии: как отмыть сетку вытяжки кипятком за 15 минут

Обычно мы вспоминаем про сетки вытяжки только когда они превращаются в липкое, желтое нечто, к которому противно прикоснуться. Мало того, что это выглядит мерзко, так еще и вытяжка перестает тянуть — просто гудит, а по всей кухне гуляет запах котлет, вспоминает автор канала «Она знает».

Обычно чистку откладывают до последнего, и мы понимаем почему. Стандартные методы — та еще морока:

Хозяйственное мыло — прошлый век. Чтобы оно хоть как-то взяло старый налет, сетки надо замачивать чуть ли не сутки. Уксус — глаза слезятся, дышать нечем, а тереть всё равно придется до мозолей. Сода — хороша для свежей грязи, но против вековых «залежей» она одна бессильна. «Антижир» из магазина — работает, спору нет. Но стоит как крыло самолета, жжет кожу до костей и частенько портит сам металл, оставляя пятна.

На самом деле есть способ проще, где все решает не химия, а физика. Нам нужны только плита и крутой кипяток. Температура расщепляет жир там, где пасуют любые средства.

Инструкция: что делать:

Ищем тару. Идеально подойдет широкий противень с высокими бортами или самая большая кастрюля. Главное, чтобы сетка влезла туда хотя бы наполовину (лучше — целиком). Ставим на огонь. Заливаем воду и ждем активного кипения. «Варим» фильтр. Опускаем сетку прямо в кипяток на 10–15 минут. Вы сами увидите магию: желтые лохмотья жира начнут пластами всплывать на поверхность. Смываем лишнее. Достаем сетку и сразу под кран с горячей водой. Грязь, которая только что была каменной, теперь отлетает после пары движений обычной щеткой.

Если сетка гигантская и никуда не лезет — варите по частям, сначала один край, потом переворачивайте. А если совсем лень возиться с кастрюлями, просто заткните слив в раковине, положите туда сетку и пролейте кипятком из чайника, попутно работая щеткой, пока металл не остыл.

