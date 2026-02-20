Какие продукты со стола могут навредить собакам, рассказал кинолог
Пищеварение домашних собак существенно отличается от человеческого, поэтому многие привычные для людей продукты могут оказаться для питомцев вредными или даже опасными. Неправильное питание способно привести к отравлениям, аллергиям и серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом, сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам ректора Первого профессионального кинологического института Константина Карапетьянца, собакам категорически противопоказаны шоколад, сливочное масло, кремовые десерты и соленые продукты, включая сельдь. Такая пища может вызвать интоксикацию и сильные расстройства пищеварения. Также специалист не советует кормить животных остатками со стола и давать кости: при разгрызании они распадаются на острые фрагменты и могут травмировать пищеварительный тракт.
Эксперт напомнил, что собака — млекопитающее хищного типа, близкий родственник волков и шакалов, поэтому ее организм лучше всего приспособлен к пище животного происхождения. Рацион питомца должен строиться на мясе и субпродуктах, желательно говяжьих, с добавлением круп. Альтернативой могут стать качественные промышленные корма, которые уже сбалансированы по питательным веществам и разработаны с учетом потребностей животных.
Кинолог отметил, что в наши дни подобрать правильное питание несложно: на рынке представлен широкий выбор готовых рационов, позволяющих обеспечить собаку всем необходимым и избежать рисков для здоровья. Иногда питомца можно поощрять безопасными лакомствами, но основа питания должна оставаться полноценной и сбалансированной.
