Как подобрать стильные подарки мужчинам и женщинам

Дарить вещи для дома — идея одновременно и практичная, и рискованная. С одной стороны, это подарок на каждый день, с другой — есть риск выбрать то, что будет пылиться в шкафу. На праздники 23 Февраля и 8 Марта можно посмотреть не как на формальный повод, а как на возможность тонко подчеркнуть характер человека через предметы, которые станут частью его пространства. Как выбрать подарки к этим датам, «Вечерней Москве» рассказала креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова.

— Изначально ошибочно выбирать подарок по гендерному принципу. Условные носки, бритвенные принадлежности, коробки конфет и косметические наборы с шампунем и гелем уже давно стали мемами. Надо исходить из увлечений человека, чтобы презент не просто радовал взгляд, но и приносил пользу, — отметила дизайнер.

На 23 Февраля

Для мужчин, которые много времени проводят дома за компьютером, — работают удаленно или играют — подойдут настольные органайзеры, куда можно сложить нужные мелочи и навести порядок на столе. Или кресло с регулировкой в нескольких положениях: высоты подголовника, подлокотников, глубины сиденья, наклона спинки и с валиком под поясницу.

— Для тех, кто ходит в бассейн или просто любит водные процедуры, подойдут стильный халат или полотенце. Если хочется проявить заботу, купите новое постельное белье с лиоцеллом или вискозой для ощущения прохлады и мягкости. А если ваш избранник — фанат готовки, то ему подойдут аксессуары и кухонный текстиль в едином стиле или новая сковорода-гриль, — посоветовала Макарова.

Также можно подарить настенный декор в минималистичном дизайне — аккуратный постер или картину — это добавит уюта, особенно если квартира холостяцкая. Компактную тумбу под телевизор с системой хранения, которая скроет провода и сделает зону аккуратной и современной. Настенную ключницу для прихожей — мелочь, которая поможет избавиться от хаоса и добавит ощущение порядка. Или подобрать дизайнерские настенные часы крупного формата — это отличная деталь, которая сделает интерьер более динамичным.

— Мужчинам подойдут вещи, которые усиливают ощущение «собранности» пространства: акцентные предметы мебели с четкой геометрией, функциональные элементы для гостиной или рабочего уголка. И очень важно обращать внимание на материалы: дерево теплых оттенков, металл с матовой поверхностью, плотные ткани. Даже небольшой предмет может придать интерьеру глубину и статус, — подчеркнула специалист.

На 8 Марта

К 8 Марта Макарова порекомендовала играть на эмоциях и атмосфере. Мягкий плед сложного оттенка из натуральных материалов, декоративные подушки с интересной фактурой, текстиль для сна с нежными лиоцеллом. Изящный торшер, который создаст камерное освещение, элегантное зеркало, добавляющее комнате воздуха и света. Но важны не только форма, но и ощущения. Ткань должна быть приятной на ощупь, свет — мягким, линии — плавными.

— Женщине будет приятно получить вазу с цветами, которой она будет пользоваться в дальнейшем, или набор для домашнего спа с аромадиффузором и парфюмированными свечами. Стильные кашпо для комнатных растений добавят свежесть и зелень в интерьер, текстильные дизайнерские корзины для хранения — порядок и эстетику. Кресло-кокон или подвесное (если позволяет пространство) будет эмоциональным подарком, который покажет вашу заботу. Стеклянная витрина или компактный шкафчик для декора пригодятся для любимых предметов, посуды или коллекций. Такие подарки точно вызовут положительные эмоции и создадут в доме теплую и уютную атмосферу, и все они представлены в нашем ассортименте, — добавила эксперт.

По ее словам, подбирать подарки нужно, учитывая цвет, стиль, материалы интерьера. Лучше выбрать качественный и нужный предмет, чем много бесполезных мелочей. Или собрать комплект из двух–трех вещей (например, плед, аромат и декоративные подушки) — так подарок будет выглядеть цельно и «как для себя».

