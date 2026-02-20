Как выбрать подарок на 23 февраля

Выбирая подарки, люди, как правило, ориентируются на собственные представления о том, что было бы приятно получить другому человеку на праздник, это касается и Дня защитника Отечества. Однако важнее всего будет учесть личные качества и детали, выбрав вместо материальных ценностей – например, модных гаджетов, впечатления и внимание, рассказал 360.ru психолог Виктор Уханов.

По его мнению, именно ставка на впечатления будет наиболее выигрышной. В частности, можно не дарить подарок, а вместо этого организовать ужин в ресторане, прогулку по значимым для пары местам или отправиться в совместное путешествие – такой подарок будет по-настоящему ценным и запомнится надолго, убежден специалист.

«Добавьте личный смысл. Вложите в подарок записку, на которой от руки будет написано какое-то приятное воспоминание или планы на будущее, — посоветовал психолог. — Свяжите сюрприз с вашими традициями: например, повторите первое свидание».

Он посоветовал также учитывать важные мелочи, детали, которые выясняются в ходе личного общения – к примеру, человек мог упоминать о своих любимых фильмах, книгах, десертах и так далее.

В случае, если подарок не оправдал ожидания и партнер оказался недоволен, важно не идти на конфликт, предупредил Уханов. Он посоветовал выразить сожаления, что презент пришелся не по вкусу, а после этого искренне узнать, что бы действительно хотел получить человек в этот день. Можно совместно подумать об альтернативе – например, организовать какое-то мероприятие, активность и так далее. Важно учитывать, что каждый человек в первую очередь ценит внимание, поэтому прогулка под звездами может стать более ценным подарком, чем модный гаджет, заключил психолог.

До этого исследователи выяснили, что россияне предпочитают, чтобы им дарили простые полезные вещи, но наиболее запоминающимся считают сюрприз на 23 февраля. По данным опроса, для большинства респондентов подарок — это прежде всего символ внимания и заботы. При этом мужчины чаще женщин отмечают, что подарок — это просто полезная вещь. Самым запоминающимся подарком на 23 февраля большинство опрошенных называют любой неожиданный сюрприз.

В ЦБ ранее рассказали о подорожании популярных подарков к 23 февраля и 8 марта.