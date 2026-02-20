Кинолог рассказал, насколько гололедица опасна для прогулок собак

Даже скользкий пол в доме представляет серьёзную угрозу для собак, поэтому гололедица тем более является зоной особого риска, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Точной статистики по переломам нет, однако ветеринары отмечают рост травм в этот период. Опасность возрастает для пожилых питомцев, собак с болезнями суставов, лишним весом, равно как и для чересчур активных животных», — поделился он.

Однако правильная подготовка к прогулке поможет снизить риски, продолжил кинолог.

«Прежде всего очень важен правильный уход за лапами. Длинные когти мешают собаке устойчиво стоять. Распространено мнение, что когти самостоятельно стачиваются во время прогулок, но это происходит далеко не всегда», — отметил он.

Не менее важно следить за шерстью между пальцами — именно к ней во время прогулки прилипают снег и лёд, что причиняет боль и дискомфорт собаке, добавил Голубев.

«Поэтому первое правило — вовремя посещать грумера и следить за здоровьем лап. Второе правило — не забывать об амуниции. Здесь у хозяина есть выбор. Самый безопасный вариант — специальная защитная обувь с прорезиненной подошвой», — посоветовал он.

Однако не всегда питомец чувствует себя в ней удобно, приучить к ней бывает довольно проблематичным делом, и начинать тренировки лучше ещё в щенячьем возрасте, уточнил специалист.

«Альтернатива — защитный воск. Однако его эффективность в случае гололедицы значительно ниже», — подытожил он.

