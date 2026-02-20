Агроном рассказал, какие дачные растения дешевле всего выращивать

Агроном Альберт Зизиев поделился рекомендациями по выбору культур для домашнего выращивания в условиях увеличения цен на продукты питания. Он подчеркнул необходимость делать ставку на высокоурожайные и низкозатратные растения, способные обеспечить семью витаминами и энергией на протяжении всего сезона.

«Картофель — база: калории, витамины, хранится до весны. Капуста — белокочанная и кольраби — дает стабильный урожай, идет и в свежем виде, и на квашение. Морковь и свекла — долго хранятся, богаты микроэлементами. Лук и чеснок — и как приправа, и как средство профилактики инфекций», — перечислил эксперт.

Также он посоветовал обратить внимание на бобовые культуры, содержащие растительный белок и обогащающие почву азотом. Тыква и кабачки обеспечивают быстрый рост и большое количество урожая даже на слабых почвах. Зелень, такая как укроп и петрушка, практически не требует ухода, но служит источником витаминов круглый сезон.

Для сада Зизиев посоветовал выращивать малину и смородину, поскольку они плодоносят каждый сезон и не требуют ежегодной посадки. Важно выбирать неприхотливые и приспособленные к местным условиям сорта, сообщает РИАМО.

Зима с аномально высоким уровнем осадков обещает повысить урожайность сельскохозяйственных культур в центральной части России. Такое мнение высказал эколог Илья Рыбальченко.