Приводит к заболеваниям: как бороться с пылью дома

С пылью надо бороться — взвесь мельчайших частиц задерживается в воздухе наших квартир, и мы ее вдыхаем. В лучшем случае частицы оседают на слизистой дыхательных путей и выходят обратно из организма вместе со слизью, когда мы кашляем и сморкаемся. В худшем — пыль попадает в бронхи и легкие, раздражает их и приводит к аллергии и другим заболеваниям. Так что же собой представляет пыль?

© Freepik

Как пояснили в управлении Роспотребнадзора по Москве, пыль в нашем жилище — сложная смесь частиц разного происхождения.

Основную часть домашней пыли составляют:

минеральные частицы — около 35%;

разнообразные микрочастицы, в том числе космическая пыль, микроорганизмы и др. — 24%;

чешуйки кожи человека и животных — 19%;

текстильные и бумажные волокна — 12%;

пыльца растений — 7%;

частицы сажи и дыма — 3%.

«Даже в плотно закрытом помещении пыль постоянно поступает через микрощели, вентиляцию и приносится с улицы на одежде. Главные источники пыли внутри дома — это мы сами и наши бытовые действия. Человек ежегодно теряет около 365 граммов омертвевших клеток кожи, которые становятся питательной средой для пылевых клещей», — пояснили специалисты ведомства.

Так что вместе с пылевыми частицами мы вдыхаем еще и экскременты этих членистоногих.

«К этому добавляются волокна от текстиля, шерсть домашних животных, крошки от продуктов. На улице к пыли примешиваются частицы почвы, твердые компоненты в выхлопных газах, промышленных выбросах, а в теплое время года — пыльца растений», — отмечают эксперты.

По данным ВОЗ, концентрация пыли в помещении напрямую влияет на здоровье: попадая в легкие, пыль вызывает воспаление и аллергическую реакцию.

Советы

Как уменьшить количество пыли дома: