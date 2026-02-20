Приводит к заболеваниям: как бороться с пылью дома

Роспотребнадзор: Домашняя пыль состоит из минеральных частиц и чешуек кожи
С пылью надо бороться — взвесь мельчайших частиц задерживается в воздухе наших квартир, и мы ее вдыхаем. В лучшем случае частицы оседают на слизистой дыхательных путей и выходят обратно из организма вместе со слизью, когда мы кашляем и сморкаемся. В худшем — пыль попадает в бронхи и легкие, раздражает их и приводит к аллергии и другим заболеваниям. Так что же собой представляет пыль?
Как пояснили в управлении Роспотребнадзора по Москве, пыль в нашем жилище — сложная смесь частиц разного происхождения.
Основную часть домашней пыли составляют:
- минеральные частицы — около 35%;
- разнообразные микрочастицы, в том числе космическая пыль, микроорганизмы и др. — 24%;
- чешуйки кожи человека и животных — 19%;
- текстильные и бумажные волокна — 12%;
- пыльца растений — 7%;
- частицы сажи и дыма — 3%.
«Даже в плотно закрытом помещении пыль постоянно поступает через микрощели, вентиляцию и приносится с улицы на одежде. Главные источники пыли внутри дома — это мы сами и наши бытовые действия. Человек ежегодно теряет около 365 граммов омертвевших клеток кожи, которые становятся питательной средой для пылевых клещей», — пояснили специалисты ведомства.
Так что вместе с пылевыми частицами мы вдыхаем еще и экскременты этих членистоногих.
«К этому добавляются волокна от текстиля, шерсть домашних животных, крошки от продуктов. На улице к пыли примешиваются частицы почвы, твердые компоненты в выхлопных газах, промышленных выбросах, а в теплое время года — пыльца растений», — отмечают эксперты.
По данным ВОЗ, концентрация пыли в помещении напрямую влияет на здоровье: попадая в легкие, пыль вызывает воспаление и аллергическую реакцию.
Советы
Как уменьшить количество пыли дома:
- проветривайте помещение как можно чаще (если, конечно, ваша квартира не выходит окнами на загруженную транспортом улицу);
- влажная уборка — как можно чаще, минимум один раз в неделю;
- используйте пылесосы с водяными и HEPA-фильтрами, они лучше удаляют пыль. Обычные недорогие пылесосы выбрасывают назад в воздух самые мелкие фракции пыли;
- оптимальная влажность воздуха дома — 30-60%. В сухом воздухе пыль легче поднимается в воздух при каждом нашем движении.