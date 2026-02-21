Чтобы «дышало»: как выбрать постельное белье для любого времени года

Мы тратим на сон довольно много времени, но редко задумываемся, что именно влияет на его качество. Температура в спальне, уровень освещения, матрас — все это важно. Но еще один ключевой фактор — постельное белье. Как подобрать нужный материал по сезону, «Вечерней Москве» рассказала руководитель департамента дизайна ассортимента сети гипермаркетов Hoff Анна Солдаткина.

— Если вам жарко ночью или вы, наоборот, кутаетесь в одеяло даже в теплой комнате, возможно, дело не в погоде. Неправильно подобранная ткань постельного белья может нарушать терморегуляцию и мешать полноценному отдыху. Поэтому материалы стоит выбирать не только по красивой упаковке и яркому принту, но с учетом их качества, чтобы белье «дышало», регулировало температуру и отводило влагу. То есть не менее тщательно, чем мы подбираем одежду, — отметила дизайнер.

По ее словам, универсального постельного белья, одинаково пригодного для зимы и лета, не существует. Но есть система критериев, позволяющих сделать осознанный выбор. Чтобы не ошибиться, нужно понимать две вещи:

из чего сделана ткань — тип волокна;

какова ее структура — тип плетения.

— Если говорить о волокнах, то стоит отметить хлопок. Это волокно растительного происхождения, на 95–98 процентов состоящее из целлюлозы. Оно теплопроводно, гигроскопично — то есть способно впитывать до 20 процентов влаги. Лен отличается высокой прочностью и воздухопроницаемостью, а также препятствует размножению бактерий и минимально электризуется. Вискоза — базовое целлюлозное волокно, мягкое и приятное на ощупь. Лиоцелл (тенсел) — волокно нового поколения из эвкалиптовой целлюлозы. Ткань получается шелковистой, мягкой, с высокой воздухопроницаемостью, — объяснила Солдаткина.

Одно и то же волокно может давать совершенно разный результат в зависимости от способа переплетения нитей, которое определяет внешний вид, тактильные ощущения и эксплуатационные свойства ткани.

Наиболее распространенный вариант — это бязь, плотный материал из толстой хлопковой нити. Она практична, выдерживает множество стирок, сохраняет яркость рисунка и мало мнется. Плотность ткани может быть от 40 до 130 нитей на квадратный сантиметр.

— Перкаль — ткань повышенной плотности (до 160 нитей на квадратный сантиметр) из длинноволокнистого хлопка. Его нити не скручены, а обработаны натуральным клеевым составом (шлихтой). За счет этого материал очень прочный, но при этом тонкий и гладкий. Обладает высокой износостойкостью и подходит для любого времени года, в том числе для межсезонья, поскольку не дает телу перегреваться и не холодит, — рассказала эксперт.

Поплин отличается одинаковой структурой лицевой и изнаночной сторон, он более гладкий, чем бязь, но менее плотный, чем перкаль. Эта легкая и нежная ткань идеально подойдет для лета. А фланель, хлопковая ткань полотняного переплетения с односторонним или двусторонним начесом, наоборот, лучше выбирать для холодного времени года.

Сатин производится из крученых тонких нитей, преимущественно из хлопка или лиоцелла. Его лицевая поверхность гладкая, блестящая и шелковистая, а изнанка матовая. Эта ткань не накапливает шерсть животных, что удобно для владельцев домашних питомцев.

— Выбор постельного белья — это всегда компромисс между тактильными предпочтениями, бюджетом и пониманием физики процессов. Не существует плохих или хороших тканей. Есть материалы, которые подбирают под конкретные задачи. Постельное белье покупают не на всю жизнь, а для конкретного сезона с учетом особенностей конкретного человека, — добавила Солдаткина.

В максимальном разнообразии и кроется главное преимущество современного текстильного рынка: каждый может найти свое идеальное «дышащее» белье, заключила эксперт.

