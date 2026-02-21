Ветеринар объяснил, какие растения представляют опасность для питомцев

Среди распространённых комнатных растений, токсичных для собак и кошек, — алоэ, саговая пальма, диффенбахия, все виды лилий (включая популярные срезанные цветы с выраженным ароматом), ирисы, хризантемы, азалии, рододендроны, бегонии и отдельные виды фикусов.

Об этом рассказала в беседе с RT зоопсихолог и ветеринарный врач платформы «Авито Услуги» Наталья Табунщикова.

«Особой осторожности требуют луковичные растения: тюльпаны, нарциссы, гиацинты… Ландыш, известный своей красотой, также считается высокотоксичным растением», — отметила она.

Собеседница RT добавила, что первые и наиболее характерные признаки отравления растением у собак и кошек проявляются со стороны желудочно-кишечного тракта: обильное слюнотечение, повторная рвота, диарея.

«Эти симптомы возникают при контакте практически с любым токсичным растением и служат чётким сигналом тревоги для владельца. Если вы заметили, что питомец жевал неизвестное растение, постарайтесь запомнить его внешний вид или сделать фото — эта деталь значительно ускорит диагностику у ветеринара», — пояснила ветеринар.

Зоопсихолог также перечислила практические меры защиты питомца.

«Во-первых, за молодыми животными, поведение которых непредсказуемо, хозяину важно внимательно следить, а оставляя питомца одного — изолировать в отдельном помещении, без доступа к растениям. Во-вторых, горшок или подоконник можно обработать специальными спреями с неприятным для кошек и собак запахом и вкусом, хотя их эффективность и не абсолютна. В-третьих, растение можно разместить на максимальной высоте, недоступной для питомца», — посоветовала Табунщикова.

