Какие цветы бесполезно сеять в феврале

Многие в соцсетях хвастаются рассадой, а у нее стебли тонкие, как нитки, бледные и сами еле стоят. И под такими фото всегда пишут: «Ничего, высадим в грунт — оклемается». Ребята, не оклемается. И дело вовсе не в плохой земле и не в том, что руки не оттуда растут. Просто есть цветы, которые терпеть не могут, когда их будят в феврале. Им это не надо, даже если вы колдуете над ними с лампой и удобрениями.

Февральское солнце — это так, для галочки. Дни короткие, света мало, рассада прет вверх, потому что ищет его, а нормальный куст закладывать не собирается. Корни тоже в шоке, развиваются кое-как. В итоге растение сразу идет хилым. Потом, конечно, вы его воткнете в землю, и оно даже, может, зацветет. Но красоты с обложки не ждите, отмечает автор канала «Зеленые истории».

Давайте по списку. Цинния. Ну зачем вы ее сеете в феврале? Она вообще-то даже через рассаду не обязана расти, отлично всходит прямо на клумбе. А если уж дома сажать, то позже. Февральская цинния вымахает длинной палкой, бледной и лысой. В грунте будет болеть и цвести так себе, в отличие от той, что посеяли в апреле.

Бархатцы. Тоже история. Им от всходов до цветения нужно всего полтора месяца. Для чего их держать дома с февраля? Вытянутся гарантированно. Потом или прищипывай верхушки, или любуйся на жиденький кустик, которому до пышности далеко.

Космея из февральских посевов — это просто сено на ножках. Высоченная, худая, чуть ветер — полегла. Настурцию вообще мучить грех. Она пересадку не любит, а тут еще и сидит дома лишний месяц. Потом приживается со слезами.

И клеома. Вроде можно рано, но на практике в феврале она вымахивает такой жердью, что смотреть страшно.

Короче, запомните простую штуку: рано — не значит круто. Иногда посадишь позже, и цветы догонят и перегонят февральских страдальцев. Просто про это никто не говорит. Блогерам надо в январе картинку выдавать, магазинам — семена впаривать. А летом вы уже и не вспомните, что сами виноваты, спишете на погоду. Если рассада тянется и дохнет — может, не время еще. Посейте позже, не мучайте ни себя, ни цветы.

Если уж очень чешутся руки что-то посеять в феврале — посейте петунию или эустому, им этот марафон по силам. А остальных оставьте в покое до апреля.

Как уже писал «ГлагоL», январь идеально подходит для тех растений, которые считаются «тугодумами». У них очень длинный цикл развития, почти 5-6 месяцев. Вот их как раз надо сеять зимой, чтобы первые цветы увидеть хотя бы в июле, а не в сентябре под заморозками.