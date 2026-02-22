Живой водопад из цветов: сапонария вытесняет петунии с балконов и террас

Кажется, у петунии появился серьезный конкурент. Дачники и балконные цветоводы постепенно переключаются на сапонарию, или, как ее еще называют, мыльнянку. И это не случайно. Растение реально выглядит как мечта из Pinterest: стелющиеся побеги свисают из кашпо плотным каскадом, усыпанным мелкими цветами. Создается ощущение, что из горшка льется нежная розовая, сиреневая или белая пена. Листвы почти не видно — одни бутоны.

Чем же сапонария подкупила садоводов? В первую очередь — своей неубиваемостью. Петуния, конечно, красавица, но капризная. Чуть забыл полить — поникла, не докормил — цветет вяло, залил — загнила. С сапонарией таких проблем нет. Она прощает ошибки новичкам и ленивым. Засуху переносит стойко, подкормок не просит, обрезать ее не надо — сама держит форму. Растет и на солнце, и в полутени. Главное — не заливать, потому что застой воды для нее губителен. Но это общее правило для всех, кто живет в горшках, отмечает канал «Садовые фантазии».

Вырастить сапонарию проще пареной репы. Семена сеют в марте на рассаду или сразу в грунт в мае. Всходит быстро, растет активно. Многие сорта — многолетники, так что в умеренном климате они спокойно зимуют и даже размножаются самосевом. Посадил один раз и забыл на годы.

Конечно, минусы тоже есть. Цветовая гамма у сапонарии поскромнее, чем у гибридных петуний с их фантастическими расцветками. Тут все нежно и пастельно. Но для любителей природного стиля это скорее плюс. Да и смотрится мыльнянка очень благородно.

В общем, если хотите украсить балкон или террасу красивым водопадом без лишних хлопот, присмотритесь к сапонарии. Петуния пусть отдыхает.

«ГлагоL» ранее писал, что главным в домашнем цветоводстве считается не упорство, а разумный выбор. Не боритесь с капризными фиалками, кампанулами, орхидеями, гиппеаструмами и розами. Есть огромное количество не менее красивых, но более неприхотливых цветов.