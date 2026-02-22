Глазами любимцев: как на самом деле видят нас кошки, собаки и попугаи

Мы часто смотрим в глаза своим питомцам и думаем: а что они видят? Как мы выглядим в их восприятии? Про кошек говорят, что у них черно-белое зрение, про собак — что они близорукие. Но наука давно разобралась в этих вопросах, и многие стереотипы разбились о факты.

Начнем с собак. На самом деле, по сравнению с человеком, они близоруки (их острота зрения в 3–4 раза ниже нашей). То, что мы видим четко со 100 метров, собака увидит так же четко лишь с 20–25. Собакам важнее одинаково хорошо видеть и днем, и ночью, чтобы выслеживать добычу, отмечает канал «Четыре Лапы. Все о домашних животных».

Теперь про кошек. Тут тоже не все так просто. Миф о черно-белом зрении возник не на пустом месте. Кошки действительно отлично различают оттенки серого — это помогает им охотиться на мышек в сумерках. Но цвета они тоже видят. Правда, не все, а в основном синий и желто-зеленый. Красный для них, скорее всего, сливается с фоном. Кстати, за красной точкой лазера они бегают не из-за цвета, а потому что она бешено движется и светится ярче всего остального.

Крысы — совсем другая история. У крыс узкая зона пересечения взглядов, поэтому им трудно оценивать расстояние до предмета без покачивания головой. Цветовой мир крыс ограничен серым, синим и зеленым, зато природа наградила их отличным слухом и нюхом, так что без информации они не остаются.

Рыбы вообще живут по принципу «каждый глаз сам за себя». Они могут фокусироваться на двух разных объектах одновременно. Но при этом исследования показывают, что некоторые виды различают до 20 цветов, а хищные — еще больше. И формы предметов они тоже запоминают. Так что не думайте, что золотая рыбка не понимает, кто именно стоит у аквариума.

Самые крутые по части обзора — попугаи. Их глаза двигаются независимо друг от друга. Представляете? Одним глазом птица смотрит налево, другим — направо. Общий угол обзора достигает 340 градусов. Практически полная панорама. Правда, прямо перед собственным клювом у них «слепое пятно», зато во всем остальном — это настоящие радары.

Так что мир глазами наших любимцев выглядит совсем иначе, чем наш. И это еще одна причина любить их такими, какие они есть.