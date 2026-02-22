Забудьте про сантехника: как пробить засор в ванной за пять минут

Слив в ванной стал капризничать, вода уходит нехотя, а то и вовсе стоит на месте? Знакомая история. Чаще всего виноваты мыло, волосы и прочий мелкий мусор, который оседает на стенках сифона. Не спешите хвататься за телефон и вызывать мастера. В половине случаев можно справиться своими силами, потратив минимум времени и денег.

Для начала давайте разберемся, с чем имеем дело. Под ванной стоит сифон, он же гидрозатвор. Эта штука специально изогнута, чтобы внутри всегда была вода и запах из канализации не лез в квартиру. Но в этом же изгибе любят скапливаться волосы, шерсть и прочая гадость. Оттуда их и надо доставать, отмечает канал «Яндекс Недвижимости».

Самый простой и знакомый всем инструмент — вантуз. Тут хитрость в том, что работать он должен в воде. Заткните чем-нибудь верхнее отверстие перелива (то, что у бортика), наберите немного воды в ванну и начинайте энергично надавливать на слив. Несколько резких движений создадут перепад давления, и пробка либо разрушится, либо сдвинется с места. Повторите раз пять, обычно помогает.

Если вантуз бессилен, значит, засор плотный и старый. Тогда в ход идет сантехнический трос. Штука эта продается в любом хозяйственном магазине, стоит копейки. Засовываете его в слив и крутите ручку, проталкивая вперед. Трос либо протолкнет пробку дальше в широкую трубу, либо зацепит волосы и вытащит их наружу. После процедуры обязательно пролейте трубу кипятком.

Бывает, что засорилось не механическим мусором, а мыльным налетом. Со временем остатки мыла и шампуня превращаются в плотную массу на стенках. Тут механика не поможет, нужно растворять. Можно залить в слив кипяток, литра три-четыре. Но если трубы пластиковые, воду лучше остудить до 70 градусов, чтобы не повредить. Если в ванной стоит гофротруба (белая «гармошка»), она боится крутого кипятка еще сильнее, чем жесткие трубы из ПВХ. Она может просто деформироваться и начать течь.

Еще вариант — химия. В магазинах полно всяких «Кротов» и гелей. Только читайте инструкцию: для ванной лучше брать кислотные составы, они мыло разъедают лучше. А для кухни, где жир, нужны щелочные. Залили, подождали, смыли водой.

Ну и классика жанра — сода с уксусом. Засыпаете в слив пачку соды, заливаете стаканом уксуса, быстро закрываете пробкой. Начнется шипение и реакция, пена разъест все отложения. Минут через 30 промываете горячей водой. Вместо уксуса можно взять лимонную кислоту, эффект тот же, плюс запах приятный. Будьте осторожны: если засор плотный, давление пены может проверить ваши стыки труб на прочность

Самый радикальный метод, если есть доступ, — разобрать сифон. Просто откручиваете пластиковую гайку внизу, подставляете тазик (оттуда выльется вода) и руками вычищаете всю гадость. Часто там оказывается целый клубок волос, который и не пускал воду. Маленький лайфхак: перед тем как откручивать гайку сифона, сфотографируйте, как все стояло. Чтобы потом не гадать, какой стороной ставить конусную прокладку.

Чтобы не мучиться каждый месяц, купите простую сеточку на слив. Металлическая лучше, она долго служит. И раз в неделю лейте в трубу кипяток для профилактики. Если же засоры стали хроническими, возможно, проблема глубже, в стояке. Тогда уж без сантехника не обойтись. Но начинать всегда стоит с малого.

Как уже писал «ГлагоL», профилактика всегда дешевле устранения последствий. Чтобы не вызывать сантехника в разгар воскресного ужина, иногда достаточно заливать в слив кипяток.